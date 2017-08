Gamescom 2017 | الکترونیک آرتز حالت رقابتی Battlefield 1 را معرفی کرد + جزئیات دیگر

الکترونیک آرتز امشب طی کنفرانس خبری خود در گیمزکام ۲۰۱۷ از بخش‌های جدیدی از عنوان موفق خود یعنی Battlefield 1 رونمایی کرد که در ادامه می‌توانید جزئیات بیشتر آن را مطالعه کنید. اول از همه الکترونیک آرتز از حالت رقابتی جدید این بازی که Incursions نام دارد و در گذشته معرفی شده بود، رونمایی کرد. این […]

الکترونیک آرتز امشب طی کنفرانس خبری خود در گیمزکام ۲۰۱۷ از بخش‌های جدیدی از عنوان موفق خود یعنی Battlefield 1 رونمایی کرد که در ادامه می‌توانید جزئیات بیشتر آن را مطالعه کنید.

اول از همه الکترونیک آرتز از حالت رقابتی جدید این بازی که Incursions نام دارد و در گذشته معرفی شده بود، رونمایی کرد. این بخش، یک روش کاملاً جدید برای انجام این بازی است و به صورت کاملاً اختصاصی برای حالت رقابتی بهینه شده است. طرفداران این بازی می‌توانند این بخش جدید را در نسخه آلفای آن که ماه آینده در دسترس قرار خواهد گرفت، آزمایش کنند. علاقه‌مندان به نسخه آلفای این بخش جدید می‌توانند از هم‌اکنون در وبسایت رسمی Battlefield، برای آزمایش آن ثبت‌نام کنند.

پس از آن، الکترونیک آرتز نسخه Revolution بازی Battlefield 1 (که در گذشته فاش شده بود) را به طور رسمی معرفی کرد که همراه با نسخه اصلی این بازی و نسخه premium pass آن عرضه خواهد شد. این بدان معنا است که شما می‌توانید این بسته گسترش دهنده را با قیمت مناسب ۵۹٫۹۹ دلار تهیه کنید. این بسته جدید نیز از هم‌اکنون برای خرید در دسترس قرار دارد.

همچنین لازم به ذکر است که اعلام کنم شما می‌توانید از تمامی بسته‌های گسترش دهنده این بازی که امشب در مراسم گیمزکام ۲۰۱۷ معرفی شدند، استفاده کنید و تجربه کامل‌تری از این عنوان شوتر اول شخص که بسیار هم در بازار بازی‌های رایانه‌ای موفق عمل کرده، داشته باشید. همچنین بسته الحاقی In the Name of the Tsar این بازی نیز به‌زودی در ماه سپتامبر عرضه خواهد شد و اولین نقشه این بسته نیز از هم‌اکنون در دسترس بازی‌بازان قرار دارد. همچنین بسته‌های گسترش دهنده دیگر این بازی که Turning Tides و Apocalypse نام دارند نیز به‌ترتیب در ماه‌های دسامبر و اوایل سال ۲۰۱۸ در دسترس قرار خواهند گرفت. اگر اخبار گیمزکام ۲۰۱۷ را از دست دادید، می‌توانید با مراجعه به آرشیو گیمفا اطلاعات بیشتری از این رویداد و بازی‌ها و اخبار جدیدش به دست آورید.

منبع متن: gamefa