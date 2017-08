تماشا کنید: تریلر جدید بازی Life is Strange: Before the Storm

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShcokers، استودیوی Deck Nine تریلر جدیدی را از بازی Life is Strange: Before the Storm به نمایش گذاشت که اولین قسمت آن در 31 اوت (پنج‌شنبه 9 شهریور) منتشر خواهد شد.

قسمت اول این عنوان به نام Awake، سه سال پیش از وقایع نسخه اول در Arcadia Bay جریان دارد. این تریلر، Chloe Price، شخصیت اصلی بازی را معرفی می‌کند که در حال گذراندن وقت خود در خانه همراه با خانواده‌اش است.

از قرار معلوم، Chloe شخصی به نام Rachel Amber، یکی از محبوب‌ترین دخترهای مدرسه را پیدا می‌کند که می‌تواند با آن ارتباط داشته باشد. با این حال، Rachel با وجود زیبا بودن، مثل Chole از مشکلات خود رنج می‌برد. آن‌ها با یکدیگر زمینه‌های مشترکی برای غلبه بر دشمنان‌شان می‌یابند.

در ادامه می‌توانید تریلر جدید بازی را مشاهده کنید:

