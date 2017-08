نقش آفرینی پسا-آخرالزمانی Biomutant رسما معرفی شد + تریلر معرفی و جزئیات

اخیرا جزئیاتی در مورد یک عنوان اکشن نقش‌آفرینی پسا-آخرالزمانی به نام Biomutant در مجله آلمانی GamesMarkt منتشر شد. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gematsu، همانطور که در این مجله وعده داده شده بود، امروز و در جریان مراسم Gamescom 2017 این بازی به‌صورت رسمی توسط THQ Nordic و استودیو تازه تاسیس Experiment 101 متشکل از سازنده‌های سابق سری Just Cause معرفی شد. این عنوانِ جهان آزاد در سال 2018 بر روی سه پلتفرم PlayStation 4 ،PC و Xbox One عرضه خواهد شد.

یک نسخه کالکتور برای Biomutant با قیمت 119 دلار در نظر گرفته شده که علاوه بر عنوان اصلی، محتویات دیگری چون موسیقی متن رسمی، طرح‌های هنری، بسته ویژه و یک مجسمه را نیز شامل می‌شود.

در مورد Biomutan:

Biomutant یک اکشن نقش‌آفرینی پسا-آخرالزمانی جهان آزاد است که توانایی‌های تیراندازی، مبارزات نزدیک و عملکردهای ابرانسانی را به‌صورت در صحنه و همزمان به ارمغان می‌آورد. سیستم پیشرفت شخصیت عمیق و متنوع، کاوش در سه دنیای پویا، یک دنیای زیر‌زمینی و تجهیزاتی پیشرفته از قبیل بالن‌های هوایی، بشقاب پرنده، جت اسکی و ربات‌هایی مکانیکی از دیگر ویژگی‌های این عنوان می‌باشد. Biomutant همچنین از یک سیستم شخصی‌سازی شخصیت و تحول نیز بهره‌مند است و بازیکنان از طریق این سیستم می‌توانند داستان خود از زنده ماندن در یک دنیای پر‌جنب‌و‌جوشِ رنگارنگ را روایت کنند.

• مبارزه در صحنه و همزمان: ترکیبی از مبارزه نزدیک، مبارزه با سلاح و بهره‌گیری از توانایی‌های ویژه.

• امکان شخصی‌سازی شخصیت‌ها در سطح وسیع: تجهیزات مکانیکی اعضای مصنوعی قدرتمندی را به شخصیت اضافی می‌کنند و جهش‌های ژنتیکی نیز تغییرات فیزیکی و قدرت به همراه خواهند آورد.

• امکان استفاده از ابزار روباتیک زنده (در تصویر به‌صورت یک ملخ مشخص است).

• وسایل نقلیه ویژه: شامل ربات‌های مکانیکی با قابلیت شخصی‌سازی، جت اسکی و بشقاب پرنده.

• سیستم ساخت‌و‌ساز خلاقانه: شامل سیستم ساخت و ساز سلاح و ابزار با آزادی عمل بسیار بالا.

Biomutant در مراسم Gamescom 2017 قابل بازی خواهد بود.

در ادامه تریلر معرفی و اولین تصاویر این عنوان جذاب را شاهد باشید.

دانلود با کیفیت HD / دانلود با کیفیت SD

<جهت مشاهده در اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید.>

منبع متن: pardisgame