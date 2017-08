Gamescom 2017 | اتومبیل BMW M5 بازی Need for Speed Payback را بیشتر بشناسید!

در جریان کنفرانس خبری شرکت الکترونیک آرتز در نمایشگاه گیمزکام ۲۰۱۷، این شرکت نمایش های فوق‌العاده ای از بازی مورد انتظار Need for Speed Payback ارایه داد و طرفداران این سری را کاملا راضی کرد. از اولین رونمایی از اتومبیل شگفت انگیز BMW M5 گرفته تا تریلر هیجان انگیز بازی که در هر لحظه بازی‌بازان و […]

در جریان کنفرانس خبری شرکت الکترونیک آرتز در نمایشگاه گیمزکام ۲۰۱۷، این شرکت نمایش های فوق‌العاده ای از بازی مورد انتظار Need for Speed Payback ارایه داد و طرفداران این سری را کاملا راضی کرد. از اولین رونمایی از اتومبیل شگفت انگیز BMW M5 گرفته تا تریلر هیجان انگیز بازی که در هر لحظه بازی‌بازان و طرفداران را به وجد می‌آورد. اگر می‌خواهید این اتومبیل رویایی و شگفت انگیز را بیشتر بشناسید و در مورد آن اطلاعاتی کسب کنید، با گیمفا در ادامه مطلب همراه باشید.



در جریان کنفرانس الکترونیک آرتز در گیمزکام، دریافتیم که شرکت مهشور ساخت اتومبیل BMW قراردادی انحصاری و بزرگ را با آن ها به امضا رسانده است. طبق این قرارداد، اتومبیل جدید این شرکت، یعنی ۲۰۱۸ BMW M5 به صورت اختصاصی در بازی Need for Speed Payback معرفی می‌شود و در آن حضور خواهد داشت. یک بار دیگر اشاره می‌کنم که این اتومبیل برای اولین بار است که به جهان معرفی می‌شود و معرفی آن از طریق بازی Need for Speed Payback بوده است. BMW M5 قرار است در فصل بهار سال ۲۰۱۸ در دسترس قرار بگیرد اما ما می‌توانیم آن را پیش از تاریخ مذکور و در Need for Speed Payback برانیم و از قدرت و زیبایی این اتومبیل لذت ببریم.

ابتدا تهیه کننده اجرایی در استودیو گوست گیمز، آقای Marcus Nilsson در طی مصاحبه‌ی خبری درمورد این ماشین صحبت کرده است. ایشان از برند BMW تعریف و تمجید کردند و عقیده دارند که این اتومبیل برای تعقیب و گریز های Need For Speed Payback کاملا مناسب است. از طرف شرکت BMW نیز پیام هایی به همین مناسبت منتشر شده است. رئیس دسته M شرکت BMW، آقای Frank van Meel این گونه توضیح دادند:

M نه تنها مشابه عبارت قدرتمندترین در دنیا است، بلکه یک مترادف جهانی برای نمونه اولیه راندن یک اتومبیل نهایی به حساب می‌آید. نگاهی به BMW M5 بیندازید: خروجی قدرت آن، گشتاور و شتاب آن، سیستم All Drive چهار چرخ آن که با نام M xDrive شناخته می‌شود و طراحی خیره کننده آن، اسباب بازی جدید ما را به یک ویژگی بی نقص برای Need for Speed تبدیل می‌کند. با این که M5 به طور رسمی تا بهار (سال آینده) عرضه نمی‌شود اما بازی‌بازان Need for Speed می‌توانند آن را برای اولین بار و به صورت اختصاصی در Need for Speed Payback برانند. ما در BMW M به خاطر این همکاری بسیار مفتخر هستیم.

معاون ارشد برند BMW، آقای Hildegard Wortmann نیز در این رابطه توضیحاتی را ارایه کردند:

جوان، مشتاق و ۱۰۰ درصد مطمئن به شور و عشق خود: این نه تنها برای طرفداران BMW M صدق می‌کند، بلکه برای میلیون ها بازی‌باز که در سراسر جهان به Need for Speed عشق می‌ورزند نیز صادق است. BMW لذت و هیجان برای اتومبیل ها است؛ چه در دنیای واقعی و چه دیجیتال. به واسطه این همکاری، BMW می‌تواند به مخاطبان جدیدی دست پیدا کند که کاملا دیجیتال هستند. حال، میلیون ها بازی‌باز [رانندگی] با BMW M5 جدید را حتی پیش از عرضه رسمی آن تجربه می‌کنند؛ یک ماشین رویایی مطلق که هنوز جاده‌ها را لمس نکرده است. این یک نمونه بی نقص از یک همکاری مفید در بازار نوین است که برای همه مزیت و منفعت دارد و البته پس از معرفی BMW M2 در Need for Speed سال ۲۰۱۵، برای شرکت یک نقطه عطف به حساب می‌آید.

اگر به صحبت ها و جزئیات فنی و تکنیکی این اتومبیل رویایی علاقه دارد، متن زیر را از دست ندهید:

با ۴۴۱ kW/600 اسب بخار، حداکثر گشتاور ۷۵۰ Nm (553 lb-ft) و ۱۰٫۵ l/100 km [26.9 mpg imp] مصرف سوخت و نشر ۲۴۱ g/km CO2 به صورت مجموع، M5 سری BMW M را به قلمرو جدیدی می‌برد که نوید قدرت و نیروی برتر و همچنین عملکردی انعطاف پذیر را می‌دهد. سیستم جدید M xDrive که به وسیله BMW M GmbH توسعه یافته، درگیر کننده ترین سیستم all-wheel-drive (چهار چرخه) با عملکرد بالا است و در سرتاسر محیط Need for Speed Payback نمایش داده می‌شود.

قطعا راندن BMW M5 در بازی Need for Speed Payback هیجان انگیز خواهد بود و صبر کردن برای عرضه بازی را سخت و دشوار می‌سازد. شما می‌توانید تریلر و تصاویر منتشر شده از بازی را از اینجا مشاهده کنید. همچنین می‌توانید تریلر دیگر این عنوان را از اینجا تماشا و دانلود نمایید.

کسانی که نسخه دیلاکس بازی Need for Speed Payback را خریداری کنند، می‌توانند بازی را در تاریخ ۷ نوامبر تجربه نمایند اما افراد عادی باید برای تجربه آن تا تاریخ ۱۰ نوامبر سال جاری منتظر بمانند. بازی Need for Speed Payback برای پلتفرم های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه های شخصی منتشر خواهد شد و با توجه به موتور قدرتمند و جلوه های بصری زیبا و پر حجم بازی، به نظر می‌رسد برای دریافت بهترین تجربه بصری به سراغ نسخه‌های کنسول های میان نسلی پلی‌استیشن ۴ پرو یا ایکس‌باکس وان ایکس‌ و البته یک رایانه شخصی قدرتمند برویم.

منبع متن: gamefa