همانطور که در پردیس‌گیم گزارش داده شد، دیشب لایو استریمی به مناسبت 20 سالگی سری Age Of Empires برگزار شد و مایکروسافت در آن تاریخ انتشار ریمستر اولین نسخه‌ی این سری که Age of Empires: Definitive Edition نام دارد را اعلام کرد. اما به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، این تنها معرفی لایو استریم دیشب نبود. مایکروسافت اعلام کرد که Age Of Empires II و Age Of Empires III نیز مانند نسخه‌ی اول ریمستر خواهند شد و مهم‌تر آنکه، Age Of Empires IV پس از گذشت 12 سال از انتشار نسخه‌ی سوم، بالاخره معرفی شد. مسئولیت ساخت این نسخه را سازنده‌ی سری Company Of Heroes و Dawn Of War یعنی Relic بر عهده دارد.

اطلاعات بیش‌تری درباره‌ی Age Of Empires II: Definitive Edition و Age Of Empires III: Definitive Edition اعلام نشد، اما این 2 عنوان نیز مانند Age of Empires: Definitive Edition ریمستر شوند، می‌توانید انتظار جلوه‌های بصری 4K، افزایش تعداد حداکثر نیروها و جمعیت، بهبود سیستم مسیریابی و تخریب‌پذیری، زوم کردن تا سطح جزئیات بیش‌تر، رابط کاربری گسترش داده شده و یک موسیقی متن ریمستر شده را داشته باشید.

متاسفانه در تریلر منتشر شده از Age Of Empires IV نیز خبری از گیم‌پلی نیست و تنها تصاویری از نبردهای دوره‌های زمانی مختلف که مشخصا از نقاشی‌های کلاسیک الگو گرفته‌اند، نشان داده شد. تمدن‌هایی که در این تریلر نشان داده شده‌اند عبارت هستند از: رومی‌ها، بومیان آمریکایی، بریتانیایی‌ها، ژاپنی‌ها که احتمالا بدین معناست که این تمدن‌ها در Age Of Empires IV حضور دارند.

نظر شما درباره‌ی Age Of Empires IV چیست؟ آیا Relic می‌تواند عنوانی در خور سری Age Of Empires و پایبند به ریشه‌های این سری بسازد؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame