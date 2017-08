لیست تخفیفات این هفته شبکه ایکس باکس لایو منتشر شد

ساعاتی پیش جدیدترین لیست تخفیفات هفتگی شبکه Xbox Live منتشر گردید که حاوی تخفیفات قابل ملاحظه‌ای برای دارندگان یکی از دو کنسول نسل هفتمی یا هشتمی مایکروسافت است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot، برای دیدن لیست کامل تخفیفات به این صفحه مراجعه کنید. با این وجود ما در ادامه تعدادی از تخفیفات مهم این هفته را برایتان جدا کرده‌ایم.

بعضی از تخفیفات مهم کنسول ایکس‌باکس وان شامل بازی‌هایی مانند DOOM به قیمت 10 دلار، Dishonored 2 به قیمت 30 دلار، Batman Arkham knight به قیمت 10 دلار، Fallout 4 به قیمت 20 دلار، Final Fantasy XV به قیمت 25 دلار، Injustice 2 به قیمت 48 دلار، The Evil Within به قیمت 5 دلار، Prey به قیمت 30 دلار و BioShock: The Collection به قیمت 30 دلار می‌شود.

همینطور برای کنسول ایکس‌باکس 360، بازی‌هایی مانند BioShock Infinite به قیمت 12 دلار، Fallout 3 به قیمت 3 دلار، Far cry 4 به قیمت 15 دلار و Rage به قیمت 3 دلار به فروش می‌رسند که تخفیفات خوب و منصفانه‌ای هستند.

برای دسنرسی به برخی از این تخفیفات نیازمند داشتن اشتراک Gold شبکه ایکس‌باکس لایو هستید. دوباره تاکید می‌کنیم که موارد بالا تنها بخش کوچکی از تخفیفات هفته بعدی این شبکه هستند و برای دیدن لیست کامل تخفیفات حتما به این صفحه نیز مراجعه کنید.

