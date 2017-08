شرکت Square Enix و استودیو Crystal Dynamics امروز ویژگی‌های برتر Rise of the Tomb Raider بر روی کنسول جدید Xbox One X را معرفی کردند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gematsu، امکانات برتر نسخه Xbox One X در همکای با استودیو Nixxes Software به بازی اضافه می‌شوند و پیشرفت کیفیت گرافیکی و ارتقاهای تکنیکی متعددی را شامل می‌شوند تا سخت‌افزار جدید Microsoft را به چالش بکشند.

بازیکنان نسخه Xbox One X می‌توانند از سه حالت گرافیکی زیر، گزینه مورد نظر خود را انتخاب نمایند.

• 4K واقعی: (اجرا در حالت 3840 در 2160 پیکسل) و تجربه بازی در بالاترین رزولوشن ممکن

• افزایش کیفیت گرافیکی بازی از طریق ارتقا آپشن‌های گرافیکی تا بالاترین حد ممکن

• فریم ریت بالا جهت ارائه با ثبات‌ترین تجربه ممکن

ارتقاهای تکنیکی Rise of the Tomb Raider بر روی Xbox One X شامل موارد زیر می‌شود.

• پشتیبانی از حالت نمایشی HDR جهت ارائه زنده‌ترین و دقیق‌ترین رنگ‌بندی

• پشتیبانی صدا ویژه، شامل Dolby Atmos جهت ارائه صدای کاملا سه بعدی

• ارتقا کیفیت بافت‌های شخصیت لارا کرافت، شخصیت‌های غیر قابل بازی و محیط‌ها به لطف حافظه بیشتر Xbox One X

• آنتی ‌الایزینگ ارتقا یافته جهت ارائه واقع‌گرایانه‌ترین جزئیات ممکن

ارتقاهای گرافیکی دیگر:

• ارتقا سیستم نورپردازی

• ارتقا بازتاب‌ها

• ارتقا کیفیت پوشش گیاهی

• ارتقا جزئیات چند‌ضلعی‌ها

• فیلتر بافت تقویت‌شده

Rise of the Tomb Raider هم‌اکنون بر روی سه پلتفرم PC ،PlayStation 4 و Xbox One در دسترس قرار دارد.

در ادامه پیشرفت‌های نسخه Xbox One X عنوان Rise of the Tomb Raider را در تصاویر و ویدیو زیر مشاهده نمایید.

دانلود با کیفیت HD / دانلود با کیفیت SD

<جهت مشاهده در اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید.>

منبع متن: pardisgame