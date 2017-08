همه ما سری بازی‌های Project Cars را به عنوان یکی از موفق‌ترین بازی‌های شبیه‌ساز مسابقه‌ای می‌دانیم که در زمینه خودش بسیار موفق ظاهر شده و استاندارد‌های جدیدی را وارد این سبک کرده است. حال به‌تازگی سازندگان این عنوان در استودیوی Slightly Mad اعلام کرده‌اند که می‌توانند ساخت بازی‌های شبیه ساز مسابقه‌ای را تغییر دهند و […]

همه ما سری بازی‌های Project Cars را به عنوان یکی از موفق‌ترین بازی‌های شبیه‌ساز مسابقه‌ای می‌دانیم که در زمینه خودش بسیار موفق ظاهر شده و استاندارد‌های جدیدی را وارد این سبک کرده است. حال به‌تازگی سازندگان این عنوان در استودیوی Slightly Mad اعلام کرده‌اند که می‌توانند ساخت بازی‌های شبیه ساز مسابقه‌ای را تغییر دهند و به ساخت عناوین آرکید، در این سبک بپردازند. اما قبل از هر چیز باید بدانیم که نام بازی‌ جدید آن‌ها دیگر Project Cars نخواهد بود و آن‌ها نام جدیدی را برای آی‌پی جدید خود در نظر دارند.

سوال اصلی اینجا است که آیا سازندگان این عنوان توانایی ساخت چنین سبکی را دارند؟ و آیا اگر دست به ساخت چنین بازی‌ بزنند آیا خواهد توانست مانند سری Project Cars موفق ظاهر شود یا خیر؟ راد چانگ (Rod Chong)، مدیر استودیوی Slightly Mad، به‌تازگی در مصاحبه‌ای با سایت GameSpot اعلام کرد که ساخت یک بازی مسابقه‌ای آرکید، چیزی است که آن‌ها به آن فکر می‌کنند و ساخت چنین عنوانی دور از ذهن نیست. در سوالی که در همین رابطه از وی پرسیده شد وی سریعاً پاسخ داد “بله، چنین امکانی وجود دارد”. صحبت‌های وی را در این رابطه می‌توانید در ادامه بخوانید:

موتور گرافیکی physics engine (که در ساخت عنوان Project Cars به کار رفت) بسیار سطح بالا است. موتور گرافیکی physics engine در موارد دیگر نیز می‌تواند به کار برده شود. ما هم از خودروها، ویژگی و مشخصاتشان اطلاعات خوبی در دست داریم و قطعاً می‌توانیم از این اطلاعات در زمینه دیگری نیز استفاده کنیم.

اگر استودیو Slightly Mad دست به ساخت عنوان مسابقه‌ای آرکید بزند، نمی‌توان انتظار داشت که آن‌ها نام Project Cars را برای آن انتخاب کنند و این بازی نسخه جدیدی از این سری باشد. طبیعتاً سری جدید، با نام دیگری عرضه خواهد شد و تغییرات اساسی نسبت به Project Cars خواهد داشت. نام Project Cars به عنوان یک بازی با اصالت و شبیه‌ساز مسابقات واقعی شناخته می‌شود و قطعاً این نام مناسب یک بازی مسابقه‌ای آرکید نیست. همچنین چانگ، مدیر استودیوی Slightly Mad، نیز در این زمینه گفت:

طبیعتاً این (بازی جدید) با نام Project Cars عرضه نخواهد شد.

در گذشته نیز Slightly Mad تجربه ساخت عناوینی مانند Need for Speed: Shift و Shift 2: Unleashed را نیز در کارنامه خود دارد. این استودیو همچنین در حال کار برروی یک عنوان مسابقه‌ای دیگر با نام World of Speed نیز می‌باشد. عنوان Project Cars 2 که یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های این استودیو نیز می‌باشد، به زودی در تاریخ ۲۲ سپتامبر برابر با جمعه ۳۱ام شهریور سال جاری یعنی دقیقاً یک ماه دیگر، برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. همچنین شما می‌توانید از اینجا به لیست کامل جاده‌ها و اتوموبیل‌های این عنوان دسترسی پیدا کنید. شما می‌توانید از این آدرس نیز پیشنمایش این بازی را مطالعه کنید. همچنین در این روز‌ها شایعاتی منبی بر اینکه این بازی برروی ایکس‌باکس وان ایکس عملکرد بهتری از پلی‌استیشن ۴ پرو خواهد داشت، منتشر شده که از اینجا می‌توانید جزئیات بیشتری از این خبر به دست آورید. شما می‌توانید تصاویر این بازی را نیز از این آدرس مشاهده کنید و از جلوه‌های بصری و گرافیکی زیبای آن لذت ببرید.

نظر شما در مورد آی‌پی جدید سازندگان Project Cars چیست؟ آیا آن‌ها می‌توانند در ساخت یک بازی مسابقه‌ای آرکید موفق ظاهر شوند و از پس آن بر آیند یا خیر؟ نظر شما در این مورد چیست؟ نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

منبع متن: gamefa