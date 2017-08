مایکروسافت به‌تازگی لیست عناوینی که این هفته برای کنسول‌های ایکس‌باکس وان و ۳۶۰، با تخفیف ارائه خواهند شد را اعلام کرده است که در ادامه می‌توانید تعدادی از این بازی‌ها را ببینید. این تخفیف‌ها جدیداً در وبلاگ Major Nelson مشخص شدند که برخی از این تخفیف‌ها را در ادامه با هم بررسی خواهیم کرد. شما […]

مایکروسافت به‌تازگی لیست عناوینی که این هفته برای کنسول‌های ایکس‌باکس وان و ۳۶۰، با تخفیف ارائه خواهند شد را اعلام کرده است که در ادامه می‌توانید تعدادی از این بازی‌ها را ببینید.

این تخفیف‌ها جدیداً در وبلاگ Major Nelson مشخص شدند که برخی از این تخفیف‌ها را در ادامه با هم بررسی خواهیم کرد. شما می‌توانید در این وبلاگ تمامی این تخفیف‌ها را مشاهده کنید.

چند مورد از تحفیف‌های ایکس‌باکس وان را با هم بررسی می‌کنیم. این هفته عناوین Doom (به قیمت ۲۰ دلار), Dishonored 2 (به قیمت ۳۰ دلار), Batman: Arkham Knight (به قیمت ۱۰ دلار), Fallout 4 (به قیمت ۲۰ دلار), Final Fantasy XV (به قیمت ۲۵ دلار), Injustice 2 (به قیمت ۴۸ دلار) و The Evil Within (به قیمت ۱۰ دلار) برای کاربران ایکس‌باکس وان در دسترس قرار دارند. علاوه‌بر این‌ها بازی‌های Prey (به قیمت ۳۰ دلار) و BioShock: The Collection (به قیمت ۳۰ دلار) نیز این هفته با قیمت کم‌تر برای دارندگان این کنسول در دسترس می‌باشند.

اما برای دارندگان کنسول ایکس‌باکس ۳۶۰، این تخفیف‌ها شامل BioShock Infinite (به قیمت ۱۲ دلار), Fallout 3 (به قیمت ۳٫۷۴ دلار), Far Cry 4 (به قیمت ۱۵ دلار), و Rage (به قیمت ۳٫۷۴ دلار) می‌شود.

این تخفیف‌ها تا تاریخ ۲۸ آگوست در دسترس می‌باشند و برخی از آن‌ها نیز نیاز به اشتراک سرویس گلد ایکس‌باکس لایو دارند. یک بار دیگر اعلام می‌کنم که شما می‌توانید با مراجعه به وبلاگ Major Nelson از تمامی این تخفیف‌ها مطلع شوید و بازی‌هایی که دوست دارید را برای خود تهیه کنید.

منبع متن: gamefa