ارون گرینبرگ معتقد است که ایکس‌باکس وان نه تنها در بخش عناوین انحصاری مشکلی ندارد بلکه در این زمینه بزرگترین و بهترین بازی‌ها و مجموعه‌ها را دارد و بهترین تجربه را برای بازیکنان رقم می‌زند.

وضعیت عناوین انحصاری ایکس‌باکس وان زیاد جالب نیست و طبق آمار، نینتندو سوییچ در نه ماه ابتدایی حضورش در بازار، عناوین انحصاری بیشتری از مجموع این تعداد برای ایکس‌باکس وان در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ داشته است. شرایط با تاخیر عرضه عنوان Crackdown 3 بدتر هم شد اما ارون گرینبرگ از مایکروسافت چنین نظری ندارد.

او معتقد است که ایکس‌باکس علاوه بر بزرگترین بازی‌های انحصاری‌، محتوای انحصاری زیادی را نیز در اختیار بازیکنان و کاربران قرار می‌دهد:

مردم ایکس‌باکس را انتخاب می‌کنند چرا که ما بزرگترین مجموعه‌ها و بزرگترین بازی‌های انحصاری را داریم به شرط این که شما طرفدار مجموعه‌های Halo، Gears of War و یا Forza باشید. من بابت فصل تعطیلات هیجان‌زده هستم چرا که ایکس‌باکس وان تنها کنسولی است که شما می‌توانید بر روی آن Forza 7 یا Cuphead و یا PlayerUnkown’s Battlegrounds را تجربه کنید. ما واقعا از این بابت خوشحال هستیم. همچنین ما همزمان با عرضه ایکس‌باکس وان ایکس عنوان انحصاری Super Lucky’s Tale را داریم. این تمام ماجرا نیست. در فصل بهار نیز عناوینی همچون Sea of Thieves، State of Decay 2 و Crackdown 3 عرضه می‌شود. بنابراین ما بدون وقفه عناوین انحصاری زیادی را برای بازیکنانمان عرضه می‌کنیم.