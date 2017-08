رئیس استودیو Level-5 در پاسخ به احتمال عرضه قسمت اول Ni no Kuni بر روی PC: منتظر اعلام رسمی باشید

نسخه PC قسمت اول عنوان Ni no Kuni ممکن است در دست ساخت باشد.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gematsu، رئیس و مدیر اجرایی استودیو Level-5، سازنده بازی Ni no Kuni: Wrath of the White Witch، آقای آکییرو هینو در مصاحبه با وبسایت PC Gamer در جریان مراسم Gamescom 2017 در مورد احتمال عرضه این عنوان انحصاری کنسول PlayStation 3 بر روی پلتفرم PC با خنده چنین پاسخ داده است: "در حال حاضر این رو به تصور خودتون واگذار می‌کنم، اما منتظر اعلام‌های رسمی بیشتر باشید. بیش از این نمی‌توانم در این مورد صحبت کنم."

دنباله این بازی با عنوان Ni no Kuni II: Revenant Kingdom در تاریخ 19 ژانویه به‌صورت همزمان بر روی دو پلتفرم PC و PlayStation 4 عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame