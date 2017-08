بروزرسان عنوان The Surge برای کنسول ایکس باکس وان ایکس شرکت مایکروسافت احتمالا بعد از انتشار این کنسول و همراه با بسته‌ی الحاقی جدید آن منتشر خواهد شد. فعلا خبری از نسخه‌ی نینتندو سوییچ نمی‌باشد. عنوان اکشن – آر پی جی استودیو Deck 13 در لیست بیش از ۱۰۰ بازی‌ای که در آینده بروزرسانی برای […]

بروزرسان عنوان The Surge برای کنسول ایکس باکس وان ایکس شرکت مایکروسافت احتمالا بعد از انتشار این کنسول و همراه با بسته‌ی الحاقی جدید آن منتشر خواهد شد. فعلا خبری از نسخه‌ی نینتندو سوییچ نمی‌باشد. عنوان اکشن – آر پی جی استودیو Deck 13 در لیست بیش از ۱۰۰ بازی‌ای که در آینده بروزرسانی برای پشتیبانی از کنسول ایکس باکس وان ایکس دریافت می‌کنند، قرار دارد.

به تازگی وبسایت DualShockers با طراح ارشد بازی، آقای Adam Hetenyi در مورد زمان انتشار این بروزرسان گفت و گویی داشته است. به گفته‌ی او در حال حاضر آن‌ها مشغول کار بر روی این بروزرسان هستند و اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود همزمان با انتشار بسته‌ی الحاقی A Walk in the Park و قبل از پایان سال ۲۰۱۷ میلادی شاهد انتشار آن خواهیم بود. در حال حاضر زمان انتشار دقیقی وجود ندارد. اما احتمالا مدتی بعد از انتشار کنسول در ۷ نوامبر این بروزرسان نیز منتشر خواهد شد. در زمان انتشار این بسته‌ی الحاقی، حتی اگر شما آن را خریداری نکرده باشید، Deck 13 تصمیم دارد که یک بروزرسان بزرگ برای تمام بازیبازان The Surge منتشر کند.

هم‌چنین Hetenyi بیان کرد تیم آن‌ها برای انتشار نسخه‌ی نینتندو سوییچ افکاری داشته است اما فعلا برنامه‌ای برای آن نخواهد بود. در زیر می‌توانید سخنان وی را درباره‌ی نسخه‌ی سوییچ مشاهده کنید:

ساختن نسخه‌ای از The Surge که بر روی کنسول نینتندو سوییچ زیبا به نظر برسد کار بسیار سختی است و ممکن است مجبور شویم تنظیمات گرافیکی زیادی را پایین بیاوریم. تیم ما این مسئله را خوشایند نمی‌داند.

وی هم‌چنین در پایان سخنانش بیان کرد:

اگر تقاضا برای آن زیاد باشد همه چیز می‌تواند تغییر کند. پس این یک جواب منفی نیست.

The Surge ساخته استودیو Deck 13 و ناشر آن Focus Home Interactive می‌باشد. این عنوان در تاریخ ۱۶ می ۲۰۱۷ برای ایکس باکس وان، پلی استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی منتشر شد.

منبع متن: gamefa