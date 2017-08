طرفداران Xbox طی چند ماه اخیر خبرهای نه چندان خوبی در رابطه با عناوین انحصاری کنسول خود دریافت کردند. آخرین مورد هم مربوط به Crackdown 3 می‌شد که حالا تا بهار سال 2018 تاخیر خورده است. با این وجود، آینده Microsoft، مخصوصا شروع سال آینده، امیدوار کننده به‌نظر می‌رسد.

آرون گرینبرگ، رئیس بخش بازاریابی Xbox، طی یک پنل در Gamescom 2017 موقعیت خود را مورد بحث قرار داد و ادعا کرد عناوین انحصاری بزرگی برای این کنسول عرضه می‌شوند. به گزارش پردیس گیم و به نقل از WCCFTECH، گرینبرگ می‌گوید برند Xbox شامل برخی از دوست‌ داشتنی‌ترین بازی‌های تاریخ این صنعت می‌شود:

"مردم Xbox را انتخاب می‌کنند چون ما بزرگ‌ترین فرانچایزها و انحصاری‌ها را داریم. شما ممکن است طرفدار Halo یا Gears of War یا Forza باشید."

با توجه به صحبت‌های گرینبرگ، بازیکنان فعلی Xbox One و دارندگان آینده Xbox One X نیازی به نگرانی ندارند زیرا به‌زودی آن‌‌ها قادر به تجربه عناوینی مثل Forza Motorsport 7 ،Cuphead ،Sea of Thieves و بازی‌های دیگری مانند State of Decay 2 ،Crackdown 3 ،PlayerUnknown’s Battlegrounds و Super Lucky’s Tale خواهند بود:

"من شخصا برای تعطیلات امسال هیجان‌زده هستم زیرا Xbox One تنها کنسولی خواهد بود که می‌توانید برروی آن عناوین Forza 7 ،Cuphead و PlayerUnknown’s Battlegrounds را بازی کنید که برای آن فوق‌العاده هیجان‌زده‌ایم. همچنین همزمان با عرضه Xbox One X بازی Super Lucky’s Tale را داریم که یک انحصاری است اما فقط این‌ها نیستند زیرا تا بهار سال آینده Sea of Thieves ،State of Decay 2 و Crackdown 3 را خواهیم داشت بنابراین ما برای طرفداران خود به انتشار بدون توقف انحصاری‌های بیشتر می‌پردازیم پس مقدار بسیار زیادی بازی برای تجربه وجود دارد."

در نهایت، آرون گرینبرگ از فرصت خود برای نشان دادن کیفیت Xbox One X استفاده کرد. او گفت این کنسول برای طرفداران هر نوع ژانری ایده‌آل خواهد بود:

"چیز بسیار خوب به عنوان یک بازیکن، این است که اهمیت ندارد شما طرفدار سبک نقش‌آفرینی، مسابقه‌ای یا تیراندازی باشید و مهم نیست به چه نوعی عناوینی علاقه‌مند هستید زیرا این بازی‌ها قرار است برروی Xbox One X از لحاظ فنی بهتر اجرا شوند و دارای ظاهر بهتری خواهند بود."

تاکنون Microsoft بیش از 100 بازی را برای بهبود برروی Xbox One X را تایید کرده است. آیا شما با بیانیه آرون گرینبرگ موافق هستید؟ دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame