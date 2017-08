تاریخ انتشار قسمت دوم Batman: The Enemy Within مشخص شد + تایید حضور هارلی کویین و تصاویر جدید

اخیرا شرکت Telltale Games که به خاطر عناوین اپیزودیکی مثل The Walking Dead و The Wolf Among U یا Game of Thrones شناخته می‌شود، فرصتی برای کار کردن برروی بازی‌های فعلی خودشان را از دست نمی‌دهند. آن‌ها در این ماه، اولین قسمت Batman: The Enemy Within، قسمت دوم از فصل دوم Minecraft: Story Mode و اپیزود سوم Guardians of the Galaxy را منتشر کردند. قسمت جدید Guardians of the Galaxy امروز عرضه شد و Teltale در کنار آن همچنین تاریخ انتشار عنوان بعدی خود را هم اعلام نمود.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از AOTF، شرکت Teltale اعلام کرد قسمت دوم Batman: The Enemy Within که "The Pact" نام دارد، در 26 سپتامبر (سه‌شنبه 4 مهر) منتشر خواهد شد. این قسمت برای PS4 ،Xbox One و PC در دسترس قرار می‌گیرد و این تاریخ همچنین نشان می‌دهد که بازی برروی IOS و Android هم عرضه می‌شود و هردو قسمت اول و دوم در یک روز برای آن‌ها انتشار می‌یابد. علاوه بر عرضه تصاویر جدید قسمت دوم، طی بیانیه‌ای تایید شد که هارلی کویین برای اولین‌بار در این سری حضور خواهد یافت و به فهرست شخصیت‌هایی منفی مثل جوکر و ریدلر اضافه می‌شود.





منبع متن: pardisgame