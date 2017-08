Dontnod سازنده‌ی بازی‌هایی مانند Life is Strange و Vampyr می‌باشد و قرار است برای ساخت یک عنوان جدید با باندای نامکو همکاری کند. این همکاری در جهت ساخت یه عنوان کاملا جدید و روایت یک ماجراجویی‌های تازه است. به گفته‌ی باندای نامکو این بازی از سال ۲۰۱۶ در دست توسعه بوده و ماجرا‌های آن در […]

Dontnod سازنده‌ی بازی‌هایی مانند Life is Strange و Vampyr می‌باشد و قرار است برای ساخت یک عنوان جدید با باندای نامکو همکاری کند. این همکاری در جهت ساخت یه عنوان کاملا جدید و روایت یک ماجراجویی‌های تازه است. به گفته‌ی باندای نامکو این بازی از سال ۲۰۱۶ در دست توسعه بوده و ماجرا‌های آن در یکی از شهر‌های آمریکا جریان دارد. جایی که شما در “مقدار قابل توجهی از تحقیقات” شریک خواهید شد. اطلاعات بیشتر از این بازی مانند پلتفرم‌های مقصد، تاریخ انتشار و رونمایی رسمی در سال ۲۰۱۸ انجام خواهد گرفت.

همانطور که می‌دانید استودیو فرانسوی Dontnod غیر از بازی نام برده، دو بازی در حال ساخت دارد. بازی Vampyr عنوان اکشن- آر پی جی این استودیو که توسط Focus Home Interactive در ماه نوامبر سال جاری منتشر خواهد شد. هم‌چنین آن‌ها در حال حاضر بر روی Life is Strange Season 2 کار می‌کنند که توسط شرکت Square Enix منتشر خواهد شد و در حال حاضر تاریخ انتشار دقیقی ندارد. البته لازم به ذکر است به دلیل اینکه یک تیم دیگر ساخت بازی جدید را بر عهده دارد در توسعه Life is Strange Season 2 خللی ایجاد نخواهد شد.

Hervé Hoerdt از مسئولین بخش بازاریابی در باندای نامکو صحبت‌هایی را بیان کرد که در زیر می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید:

ما می‌خواهیم با کمک عنوان‌های جدید ۵۰% از کار را تشکیل دهیم. و با بستن قرارداد‌های طولانی مدت با استودیو‌ها به این هدف خواهیم رسید. اولین عنوان از این قرارداد‌های طولانی مدت بازی Little Nightmares بود که نتایج بسیار خوبی داشت و ما در این باره بسیار خرسندیم. اما این تازه شروع کار است. ما اخیرا بازی Get Even را منتشر کردیم و حالا از همکاری با استودیو Dontnod نیز بسیار خوشحالیم.