تماشا کنید: جدیدترین تریلر و تصاویر عنوان Wolfenstein II: The New Colossus

شرکت Bethesda امروز تریلر و تصاویر جدیدی از عنوان Wolfenstein II: The New Colossus منتشر کرد. این تریلر و تصاویر جدید تعدادی از متحدان شخصیت اصلی "بی‌جی بلازکوویچ" را نشان می‌دهند. عنوان Wolfenstein II: The New Colossus بازیکنان را به ماموریتی برای تشکیل یک گروه مقاومت و بازگشت به میدان مبارزه برای مقابله دوباره با نیروهای نازی در مکان‌های شناخته شده‌ای چون شهر کوچک رازول، نیومکزیکو، خیابان‌های سیل‌زده نیواورلان و منهتن پس از حمله اتمی خواهد فرستاد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از DSOGaming، عنوان Wolfenstein II: The New Colossus برای موفقیت در این ماموریت و سرنگون کردن سربازهای پیشرفته نازی، سایبورگ‌ها و سربازهای جهش یافته انواع مختلفی از اسلحه‌های مرگبار و توانایی‌های ویژه‌ای را در اختیار بازیکنان قرار خواهد داد.

Wolfenstein II: The New Colossus در تاریخ 27 اکتبر (جمعه، ۵ آبان ۱۳۹۶) بر روی سه پلتفرم PC ،PS4 و Xbox One عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame