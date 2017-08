تاریخ انتشار قسمت دوم سری Batman: The Enemy Within مشخص شد

به تازگی، تل‌تیل گیمز (Telltale Games)، شرکتی که به واسطه سری بازی‌های چند قسمتی خود نظیر The Walking Dead، The Wolf Among Us و Game of Thrones شناخته می‌شود، حضوری فعال در صنعت بازی‌های ویدئویی دارد و دیگر وقفه طولانی مدتی بین عرضه بازی‌هایش شاهد نیستیم. تنها در همین ماه (میلادی)، آن‌ها قسمت نخست از […]

به تازگی، تل‌تیل گیمز (Telltale Games)، شرکتی که به واسطه سری بازی‌های چند قسمتی خود نظیر The Walking Dead، The Wolf Among Us و Game of Thrones شناخته می‌شود، حضوری فعال در صنعت بازی‌های ویدئویی دارد و دیگر وقفه طولانی مدتی بین عرضه بازی‌هایش شاهد نیستیم.

تنها در همین ماه (میلادی)، آن‌ها قسمت نخست از سری Batman: The Enemy Within – The Telltale Series، دنباله فصل قبلی سری Batman که سال گذشته میلادی عرضه شد، را وارد بازار کردند و در ادامه شاهد انتشار قسمت دوم از فصل دوم سری Minecraft: Story Mode و همچنین قسمت سومِ مجموعه Guardians of the Galaxy از سوی آن‌ها نیز بودیم. قسمت جدید Guardians of the Galaxy روز گذشته منتشر گشت. به همین مناسبت، استودیوی تل‌تیل گیمز، تاریخ انتشار جدیدی را برای طرفداران خود مشخص کرد که می‌توانند انتظار عرضه جدیدترین قسمت از سری بازی‌های این شرکت را داشته باشند.

استودیوی تل‌تیل گیمز به صورت رسمی اعلام کرد که دومین قسمت از فصل جدید سری Batman: The Enemy Within که با نام «The Pact» شناخته می‌شود، در تاریخ سه‌شنبه ۴ مهر ماه (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷) عرضه خواهد شد. این قسمت برای پلتفرم‌هایی نظیر پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی در دسترس قرار خواهد گرفت و انتظار می‌رود که به صورت همزمان با قسمت نخستش، بر روی تلفن‌های همراه مبتنی بر سیستم‌عامل‌های آندروید و iOS نیز در یک روز عرضه گردد.

در همین راستا، سازنده این بازی اقدام به انتشار چند تصویر از این قسمت کرده است که حضور شخصیت هارلی کوئین (Harley Quinn) را در این فصل تائید می‌کند. هارلی کوئین به فهرست افرادی نظیر جوکر و Riddler پیوسته است که نقشی در فصل دوم بازی Batman: The Enemy Within – The Telltale Series دارند. این تصاویر را از زیر می‌توانید مشاهده کنید:

