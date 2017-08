رسمی: عنوان Shadow of the Tomb Raider بزودی معرفی خواهد شد

بعد از انتشار عنوان موفق Rise of The Tomb Raider بود که شایعاتی مبنی بر ساخت نسخه‌ی جدیدی از این سری با نام Shadow of the Tomb Raider منتشر شد. همه انتظار داشتند که این بازی در جریان مراسم E3 2017 معرفی شود، اما شرکت Square Enix معرفی این بازی را به زمان دیگری در سال […]

بعد از انتشار عنوان موفق Rise of The Tomb Raider بود که شایعاتی مبنی بر ساخت نسخه‌ی جدیدی از این سری با نام Shadow of the Tomb Raider منتشر شد. همه انتظار داشتند که این بازی در جریان مراسم E3 2017 معرفی شود، اما شرکت Square Enix معرفی این بازی را به زمان دیگری در سال ۲۰۱۷ موکول کرد. با توجه به پستی که اخیرا در صفحه‌ی اینستاگرام سری Tomb Raider قرار داده شده است، به نظر می‌رسد که بزودی شاهد معرفی Shadow of the Tomb Raider خواهیم بود. در ادامه‌ی مطلب با ما همراه باشید.

در این پست، شاهد تصویری از لارا کرافت (Lara Croft)، شخصیت اصلی این سری، هستیم که در حال نگاه به افق و احتمالا تصور ماجراجویی بعدی‌اش است! این پست به وضوح نشان می‌دهد که در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد ماجراجویی‌های جدیدی از لارا کرافت دوست داشتنی خواهیم بود. با توجه به پایان نسخه‌ی قبلی این سری، انتظار می‌رود که لارا برای ماجرای بعدی خود، همانند نسخه‌ی قبل، تحقیقات و اکتشافات ناتمام پدرش را دنبال کند. طبق شایعاتی که به تازگی منتشر شده است، گفته می‌شود که وقایع عنوان Shadow of the Tomb Raider در مصر جریان خواهد داشت. این بدان معناست که بازیکنان در نسخه‌ی بعدی این سری به کند و کاو در تاریخ و تمدن بسیار غنی مصر باستان خواهند پرداخت تا شاهد یکی از جذاب‌ترین نسخه‌های سری Tomb Raider باشیم.

پست اینستاگرام Tomb Raider از قسمت پایین، قابل مشاهده است.

اخیرا هم تصاویری از Meagan Marie، مدیر ارشد روابط عمومی شرکت اسکوار انیکس در فضای مجازی منتشر شده است که در آن‌ها، خانم Marie، خود را به شکل شخصیت لارا کرافت در آورده است و در حال گشت و گذار در صحرای مصر است. این تصاویر، یکی اصلی‌ترین دلایلی است که طرفداران را به وقوع اتفاقات Shadow of the Tomb Raider در مصر امیدوار کرده است. اهرام مصر و از این دست موارد، چیزهای جدیدی در سری Tomb Raider به حساب نمی‌آیند؛ چراکه قبلا و در نسخه‌های قدیمی این سری، شاهد حضور آن‌ها بوده‌ایم، اما با وجود پیشرفت‌های عظیم در بخش گرافیک، می‌توانیم شاهد تجربه‌ی متفاوت و لذت‌بخش‌تری از این اهرام اسرار آمیز در Shadow of the Tomb Raider باشیم.

اخیرا هم شاهد لو رفتن تصاویری هنری و لوگوی احتمالی Shadow of the Tomb Raider بودیم. از آنجایی که هنوز پرونده‌ی گیمزکام ۲۰۱۷ به طور کامل بسته نشده است، می‌توانیم انتظار معرفی این عنوان در روزهای آتی را داشته باشیم. طبق شایعات، احتمال می‌رود که این بازی در اوایل سال ۲۰۱۸ منتشر شود که با توجه به شرایط فعلی، بسیار بعید به نظر می‌رسد؛ البته از آنجایی که Rise of The Tomb Raider دو سال بعد از عرضه‌ی Tomb Raider 2013 منتشر شد و اکنون هم دو سال از انتشار Rise of The Tomb Raider می‌گذرد، نمی‌توان تاریخ انتشار احتمالی بازی را به صورت قطعی رد کرد.

یکی از مواردی که ذهن بسیاری از طرفداران را مشغول کرده است، احتمال “انحصاری زمانی” بودن این بازی است. نسخه‌ی قبلی این سری، به مدت یک سال در انحصار کنسول ایکس باکس وان و رایانه‌های شخصی قرار داشت. نکته‌ی دیگری که قابل ذکر است، کیفیت اجرای Shadow of the Tomb Raider است که به احتمال بسیار زیاد، با کیفیت ۴K برروی دو کنسول ایکس باکس وان ایکس و پلی استیشن ۴ پرو اجرا خواهد شد. باید منتظر ماند و دید که بالاخره چه زمانی از این بازی مورد انتظار رونمایی خواهد شد.

منبع متن: gamefa