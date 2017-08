بنابر گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gematsu، ساعاتی پیش لیست پرفروش‌ترین بازی‌های این هفته کشور ژاپن منتشر گردید. در هفته گذشته نسخه 3DS بازی Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age توانست رتبه نخست را با فروشی 67 هزار و 705 نسخه‌ای به خود اختصاص دهد و این در حالی بوده که نسخه PS4 آن با فروش 49 هزار و 543 نسخه رتبه دوم را کسب نموده است. در ادامه نیز شاهد حضور بازی Splatoon 2 در جایگاه سوم با فروش 34 هزار و 108 نسخه هستیم.

شما پردیس‌گیمی‌ها در زیر می‌توانید شاهد لیست 10 بازی‌ پرفروش این هفته ژاپن باشید.

بازی Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age نسخه 3DS با فروش 67 هزار و 705 نسخه

بازی Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age نسخه PS4 با فروش 49 هزار و 543 نسخه

بازی Splatoon 2 با فروش 34 هزار و 108 نسخه

بازی The Snack World: Trejarers با فروش 25 هزار و 674 نسخه

بازی Dragon Quest X: All In One Package با فروش 14 هزار و 52 نسخه

بازی Mario Kart 8 Deluxe با فروش 13 هزار و 589 نسخه

بازی Arms با فروش 6 هزار و 432 نسخه

بازی Hey! Pikmin با فروش 5 هزار و 960 نسخه

بازی Animal Crossing: New Leaf Amiibo+ با فروش 5 هزار و 759 نسخه

بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild با فروش 5 هزار و 268 نسخه

پرفروش‌ترین کنسول‌های این هفته ژاپن

PlayStation 4 – 28,779

Switch – 22,277

New 3DS LL – 16,083 (

New 2DS LL – 14,939

PlayStation 4 Pro – 5,909

PlayStation Vita – 5,177

2DS – 2,999

New 3DS – 575

Wii U – 151

PlayStation 3 – 110

Xbox One – 100





منبع متن: pardisgame