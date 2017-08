Gamescom 2017 | داستانی غنی و جزییات بیشتر از Monster Hunter World

کانال Arekkz Gaming از سایت یوتیوب، در نمایشگاه Gamescom 2017 با تهیه کننده عنوان Monster Hunter World آقای ریوزو سوجیموتو (Ryozo Tsujimoto) و کارگردان آن یویا توکودا (Yuya Tokuda)، مصاحبه‌ای داشته که طی آن اطلاعات جدید از این عنوان Monster Hunter برای کنسول‌های خانگی، منتشر کرده‌اند. در ادامه می‌توانید بخش‌های کلیدی این مصاحبه را مطالعه […]

کانال Arekkz Gaming از سایت یوتیوب، در نمایشگاه Gamescom 2017 با تهیه کننده عنوان Monster Hunter World آقای ریوزو سوجیموتو (Ryozo Tsujimoto) و کارگردان آن یویا توکودا (Yuya Tokuda)، مصاحبه‌ای داشته که طی آن اطلاعات جدید از این عنوان Monster Hunter برای کنسول‌های خانگی، منتشر کرده‌اند.

در ادامه می‌توانید بخش‌های کلیدی این مصاحبه را مطالعه کنید.

اندازه دنیای بازی

آقای توکودا: «زمانی که توسعه بازی Monster Hunter: World را آغاز کردیم، تعدادی بازی دنیای باز منتشر شده بودند، اما نه به اندازه امروز، و مطمئنا ساخت بازی قبل از آنکه کسی The Legend of Zelda: Breath of the Wild را ببیند، آغاز شده بود. برای بسیاری از عناوین دنیای باز آن زمان، بزرگترین نکته اندازه دنیا به حساب می‌آمد، حتی اگر این دنیای بزرگ خالی از محتویات بود. از این رو ما به دنبال عمق بودیم، نه وسعت. ما یک نقشه بزرگ و باز نداریم، اما هر نقشه بازی درون منطقه خود باز بوده و ما می‌خواستیم جزییات بسیاری را در هر کدام قرار دهیم، پس هدف ما با بازی‌های دیگر فرق داشت.»

ساختار رتبه‌بندی ماموریت‌ها

آقای توکودا: «ما همچنان همان سیستم ماموریت‌های رتبه پایین و رتبه بالا را داریم، اما در عناوین قبلی زمانی که به ماموریت‌های رتبه بالا می‌رفتید، دیگر لازم نبود نگران داستان بازی باشید. اما در این عنوان ما می‌خواهیم در ماموریت‌های رتبه بالا نیز، داستان بازی را ادامه دهیم. یکی از بزرگترین تفاوت‌ها در ساختار این عنوان، آن بوده که دیگر ماموریت‌های موجود در تالار روستا و تالار جمع‌آوری، جدا از هم نیستند – این تمایز دیگر وجود ندارد. شما یک ماموریت گرفته، و توانایی انتخاب آن را داشته که به صورت تنهایی آن را انجام داده یا از بازیکنان دیگر کمک بگیرید.»

آقای ریوزو:‌ «به نظرم ما داستانی زیبا و غنی را برای شما ساخته‌ایم، و همانطوری که اشاره شد، این داستان در طول بازی دنبال می‌شود، پس باید بسیار جالب باشد.»

نهایتا تا ۴ بازیکن

آقای ریوزو:‌ «این یکی بازی ۴ نفره است. هیچ بخش ۸ نفره مخفیی در این عنوان وجود ندارد. هرچند ما نشانه‌های در تریلرهای بازی قرار داده‌ایم، که یک چیزی را به شما نشان داده و بعد در بخش داستانی آن را دنبال کرده و اطلاعات بیشتری به شما خواهیم داد.»

ماموریت‌های قابل دانلود

آقای ریوزو:‌ «ما (رسم این سری عناوین) در رابطه با حمایت از بازی با محتویات قابل دانلود رایگان را ادامه می‌دهیم، هرچند یک تفاوت بزرگ به نسبت نسخه‌های قبلی، آن است که در کنسول‌های دستی، شما باید ماموریت را خودتان بر روی کنسول دانلود می‌کردید. اما با داشتن کنسول‌های خانگی، ما توانایی آن را داریم تا کارهایی همانند ماموریت‌ها با محدودیت زمانی را انجام دهیم، که بازیکنان در آن مجبور باشند در یک مدت زمان خاص در ماموریت شرکت کرده و آن را به پایان برسانند. در این عنوان ما راه‌های خلاقانه بیشتری برای ارئه محتویات دانلودی خواهیم داشت.»

همکاری

آقای توکودا: «ما ایده‌های جذاب بسیاری برای همکاری با سایر بازی‌ها داریم. هر زمان این ایده‌ها نهایی شدند، آن‌ها را با هواداران به اشتراک خواهیم گذاشت.»

هیولاهای همراه موقتی

آقای توکودا: «ما سیستمی داشته که در آن، موجوداتی گربه‌ مانند و محلی در محیط وجود دارند، اما برخلاف نسخه‌های قبلی شما فقط یک Palico همراه داشته که شما را در ماموریت دنبال خواهد کرد، هرچند Palico شما می‌تواند با این گربه‌های محلی دوست شده، و از آنان زبان هیولاهای کوچک‌تر آن منطقه را یاد بگیرد. زمانی که Palico چندین کلمه آموخت، وی می‌تواند با این هیولاهای کوچک دوست شده، و آنان در مبارزات به شما کمک خواهند کرد.»

آقای ریوزو:‌ «البته این مورد بسته به موقعیت اتفاق افتاده و همیشگی نخواهد بود. پس وقتی این هیولاها به گروه شما پیوستند، نهایت استفاده را از وجود آنان ببرید.»

لابی‌های ۱۶ نفره

آقای توکودا: «لابی‌های این عنوان ۱۶ نفره هستند. شما منطقه دورهمی خود را داشته جایی که می‌توانید در آن سایر بازیکنان را بر روی صفحه، و با تجهیزات شکاریشان مشاهده کنید. هرچند، حتی زمانی که در شهر و فروشگاه‌ها بوده و همدیگر را نمی‌بینید، چت صوتی بازی مداوم خواهد بود. وقتی مجددا به مکان دورهمی بازگردید، می‌توانید دیگران را دیده، با آنان صحبت نموده و یک ماموریت دیگر را برای انجام دادن انتخاب کنید.»

در مورد احتمال قرار دادن یک اتاق مخصوص برای امتحان کردن سلاح‌ها

آقای ریوزو:‌ «چه کسی می‌داند… منتظر بمانید و ببینید چه خواهد شد…»

آقای توکودا: «ما می‌دانیم که برای بازیکنان مهم است که بتوانند سلاح‌ها را امتحان کنند، پس ما به این موضوع فکر کرده‌ایم.»

ماموریت‌هایی در مورد تخم‌های هیولاها

آقای توکودا: «ماموریت‌های در مورد تخم‌های هیولاها وجود داشته، هرچند نحوه حمل تخم‌ها کمی متفاوت‌تر از قبل است. در گذشته، ماموریت‌های حمل تخم استرس‌زا و خسته کننده بودند، زیرا شما نمی‌توانستید به هنگام حمل آن، کار دیگری انجام دهید. (اما در این عنوان) راه دیگری برای حمل تخم‌ها وجود داشته که اجازه اجرای حرکات اکشن بیشتری را به شما می‌دهد.»

شخصی‌سازی شخصیت‌ها

آقای ریوزو:‌ «در این عنوان ریش وجود دارد…. نمی‌توانیم قول دهیم که همه موارد ۱۰۰٪ شبیه واقعیت باشند، اما گزینه‌های مختلف در بازی وجود خواهند داشت. سیستم ساخت شخصیت در این عنوان، پر جزییات‌ترین سیستم در سری عناوین Monster Hunter است. هنوز ما این بخش را نشان نداده‌ایم، اما شاید در آینده بتوانیم در یکی از نسخه‌های آزمایشی این عنوان، بخش‌های مختلف آن را به تصویر کشیده و نشان دهیم که چقدر نسبت به قبل بهتر شده است.»

ضربات مورد علاقه از میان سلاح‌ها

آقای ریوزو: «پتک در این عنوان یک حمله شارژی جدید داشته، که اگر هنگام لیز خوردن در یک شیب آن را اجرا و رها کنید، یک ضربه بسیار زیبا اجرا خواهید کرد.»

آقای توکودا: «من از غوطه ور شدن تیغه سلاح‌تان، به هنگام تخیله انرژی در یکی از مهارت‌های «تبر قابل تغییر»، بسیار خوشم می‌آید.»

Monster Hunter World اوایل سال ۲۰۱۸ به صورت جهانی بر روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان، عرضه خواهد شد. نسخه رایانه‌های شخصی این عنوان نیز تایید شده، هرچند قرار است با کمی تاخیر، پس از نسخه‌های کنسولی منتشر شود. در کشور ژاپن، عنوان Monster Hunter World، انحصارا بر روی پلی‌استیشن ۴ عرضه می‌شود.

منبع متن: gamefa