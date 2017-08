استدیو Dontnod، توسعه دهنده بازی‌های Life is Strange و Vampyre که در آینده نزدیک منتشر می‌شود، با شرکت Bandai Namco برای ایجاد یک IP جدید قرارداد بست.

پروژه جدید این دو یک بازی ماجراجویی داستان‌محور، احتمالا چیزی مشابه بازی Life is Strange، خواهد بود.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VG247، وقایع این بازی در یک شهر تخیلی در ایالات متحده اتفاق افتاده و بخشی از گیم پلی بازی شامل انجام دادن کارهای تحقیقاتی گوناگون می‌شود. اگر چه پروژه ساخت بازی از سال پیش کلید خورده است، اما این دو شریک آن را تا سال 2018 به طور رسمی منتشر نخواهند کرد.

جالب است بدانید که یکی از دلایلی که بازی در شهری از ایالات متحده اتفاق می‌افتد این است که Namco قصد دارد که بازی‌شان در بازار ایالات متحده به "موفقیت بالاتری برسد"، همین ترفند به نوبه خود باعث جذب مخاطبان گسترده تر در سطح جهانی می شود.

آقای هروی هودر، مدیر بازاریایی شرکت Bandai Namco در این باره می‌گوید: "ما می خواهیم به‌ وسیله [IPهای جدیدمان] تا 50 درصد تجارت خود را افزایش دهیم و با ایجاد یک مشارکت بلندمدت با چند استودیو، این کار را انجام می‌دهیم".

"اولین بازی در مسیر استراتژی ما بازی Little Nightmares بود که ما بابت موفقیتش بسیار خوشحال بودیم، اما این تنها آغاز پروژه است. همچنین اخیرا Get Even را منتشر کردیم و در حال حاضر بسیار خوشحالیم که با Dontnod همکاری می‌کنیم. "

هودر گفت که داستان پروژه مشترک ما عاطفی و احساسی خواهد بود و به ما اجازه می‌دهد که ظاهر و باطن شخصیت ها را عمیق تر به نمایش بگذاریم.

شایان به ذکر است که این پروژه توسط تیمی از Dontnod درحال توسعه است که جدا از تیمی است که بر روی نسخه Life is Strange 2 کار می‌کنند و هنوز راجع به پلتفرم‌های مقصد بازی، اطلاعاتی منتشر نشده است.

