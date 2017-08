تاریخ انتشار بازی پلتفرمر Hat in Time مشخص شد

ساعاتی پیش استودیو Gears for Breakfast بعد از گذشت یک زمان طولانی اقدام به مشخص نمودن تاریخ انتشار بازی سه بعدی و پلتفرمر Hat in Time برای پلتفرم PC و دو کنسول Xbox One و PS4 کرد.

بنابر گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، بازیکنان می‌توانند در 13 مهر سال میلادی جاری میزبان بازی Hat in Time باشند.

روند ساخت و توسعه بازی Hat in Time طولانی بود چرا که تولید آن در سال 2012 شروع شد و با پیوستن آن به کمپین کیک استارتر در مه سال 2013 به اوج خود رسید؛ سپس با جمع آوری مبلغی بالغ بر 296 هزار دلار توانست هزینه‌های لازم جهت ساخت را فراهم کند. کمی بعد سازندگان به پاییز سال 2017 اشاره نمودند و در نهایت امروز از تاریخ رسمی انتشار بازی مذکور خبر داده شد.

خاطر نشان می‌شود که بازی Hat In Time ابتدا قرار بود تنها برای دارندگان PC عرضه شود اما ماه گذشته استودیو Gears for Breakfast با انتشار بیانیه‌ای از عرضه برروی دو کنسول Xbox One و PS4 نیز اطلاع داند.

منبع متن: pardisgame