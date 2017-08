تماشا کنید: تصاویر جدید و جذاب عنوان Middle-earth: Shadow of War

شرکت Warner Bros امروز تصاویر جدیدی از عنوان مورد انتظار Middle-earth: Shadow of War منتشر کرد. به گزارش پردیس گیم و به نقل از Middle-earth: Shadow of War ،DSOGaming یک اکشن نقش‌آفرینی جهان آزاد است و ادامه داستان Middle-earth: Shadow of Mordor را در دنیایی غنی‌تر و با گستردگی بیشتر همراه با قهرمان‌ها و اشرار حماسی، مکان‌ها و دشمنان آشنا و شناخته شده و شخصیت‌های جدید با داستان‌های ناگفته روایت خواهد کرد.

این بازی برای عرضه در تاریخ 10 اکتبر (سه شنبه، ۱۸ مهر ۱۳۹۶) برنامه‌ریزی شده است.

