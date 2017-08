موجودی Xbox One X در کمتر از یک روز به پایان رسید؛ مایکروسافت: انتظار این حجم از استقبال را نداشتیم

Scorpio Edition اولین مدل از کنسول Xbox One X بود که اوایل این هفته برای پیش‌خرید قرار گرفت. با این حال، موجودی آن خیلی زود به اتمام رسید.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WCCFTECH، آرون گرینبرگ به عنوان رئیس بخش بازاریابی Xbox، طی مصاحبه خود با یکی از یوتیوبرها به نام Rocket Beans اعلام کرد موجودی Scorpio Edition از کنسول Xbox One X با سرعت باد به اتمام رسید:

"فکر می‌کنم در عرض 25 دقیقه، تمام موجودهای این کنسول در Amazon به پایان رسید. ما انتظار داشتیم کل موجودی‌ها تا حدود یک هفته تمام شوند ولی در کمتر از یک روز فروش رفتند. ما مقدار موجودی را اعلام نمی‌کنیم اما Project Scorpio Edition برای طرفداران اصلی بود؛ مردمی که برای خرید جلوی فروشگاه‌ها صف می‌کشیدند. ما می‌دانستیم که آن‌ها به‌طور دیجیتال این کنسول را پیش‌خرید می‌کنند و می‌خواستیم یک نسخه ویژه را فقط برای آن‌ها بسازیم. دیدن پاسخ این افراد فوق‌العاده است. خصوصا طرفداران‌ در آلمان با سرعتی زیاد آن را پیش‌خرید نمودند و شاید سریع‌ترین کشور جهان در این زمینه، آلمان بوده باشد بنابراین بسیار خوب است که حمایت طرفداران در آنجا را ببینیم."

نسخه ویژه کنسول Xbox One X شامل پایه عموی هم می‌شد اما نا امید نشوید زیرا اگر Scorpio Edition را هم نخرید، این پایه به‌صورت جداگانه به فروش می‌رسد.

گرینبرگ همچنین در رابطه با بازی انحصاری زمانی Xbox One یعنی PlayerUnknown’s Battlegrounds صحبت کرد:

"ما سعی داریم تا حد امکان شفاف و واضح باشیم. چیزی که ما می‌گوییم، این است که وظیفه انتشار بازی را برای Xbox One بر عهده داریم. عنوانی انحصاری که راجع به آن صحبت کردیم را "انحصاری زمان عرضه کنسول" می‌نامیم. ما مالک این آی‌پی نیستیم. این بازی آن‌هاست. در حال حاضر به‌طور کاملا واضح گفته‌اند که بازی را فقط برای Xbox One و PC می‌سازند بنابراین می‌توانم بگویم اگر قصد تجربه این عنوان را در تعطیلات امسال دارید، قطعا نیازمند یک Xbox One خواهید بود. انتظارمان این است که همکاری بلند مدتی با آن‌ها داشته باشیم و برای کار کردن با آن‌ها هیجان‌زده هستیم تا ببینیم بازی را به کجا می‌رسانند و به این افراد کمک کنیم که مخاطب‌بان خود را افزایش دهند."

کنسول Xbox One X در 7 نوامبر (سه‌شنبه 16 آبان) با قیمت 499.99 دلار در دسترس قرار می‌گیرد. از طرف دیگر، PlayerUnknown’s Battlegrounds پیش از پایان سال جاری از طریق برنامه Game Preview عرضه می‌شود.

منبع متن: pardisgame