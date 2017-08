زمانی که شرکت کویی تکمو در چند روز گذشته عنوان Attack on Titan 2 را معرفی کرد، اطلاعات چندانی از بازی به دستمان نرسید و حتی مشخص نشد وضعیت پلتفرم های این عنوان به چه گونه‌ای است اما هم‌اکنون جزئیاتی در این مورد منتشر شده است. امروز، در مصاحبه ای که با رئیس استودیوی کویی تکمو […]

زمانی که شرکت کویی تکمو در چند روز گذشته عنوان Attack on Titan 2 را معرفی کرد، اطلاعات چندانی از بازی به دستمان نرسید و حتی مشخص نشد وضعیت پلتفرم های این عنوان به چه گونه‌ای است اما هم‌اکنون جزئیاتی در این مورد منتشر شده است.



امروز، در مصاحبه ای که با رئیس استودیوی کویی تکمو و همچنین مدیر عامل استودیوی Omega Force، آقایان Hisashi Koinuma و Hideo Suzuki انجام شد، اطلاعات مفیدی در مورد برنامه های سازندگان برای پلتفرم های بازی به دستمان رسید.

آقای Koinuma تایید کردند که این بازی برای کنسول های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر خواهد شد و اعلام شده که هنوز برای پلتفرم های دیگر، برنامه ای وجود ندارد. زمانی که در مورد نسخه نینتندو سوییچ از آقای Koinuma سوال شد، ایشان توضیح دادند که هدف سازندگان این است که بازی Attack on Titan 2 را تا جای ممکن برای طرفداران انیمه در دسترس قرار دهند. هم‌اکنون شرکت کویی تکمو، احتمال عرضه بازی را برای کنسول ترکیبی شرکت نینتندو، یعنی نینتندو سوییچ رد نمی‌کند اما هیچ قولی نیز به کابران این کنسول داده نمی‌شود. قطعا با موفقیت فروش خوب بازی روی کنسول های سونی و مایکروسافت ، کویی تکمو به حرف بازی‌بازان گوش خواهد کرد و بازی را برای سوییچ پورت می‌کند.

شرکت کویی تکمو در هدف دارد تا روند توسعه بازی Attack on Titan 2 را تا ماه های اکتبر یا نوامبر به اتمام برساند و به آن ها اجازه دهد تا نمایش های بسیار بیشتری از بازی را به طرفداران نشان دهند و همچنین پلتفرم های انتشاری برای بازی را به طور قطع اعلام نمایند.

اما امروز مشخص شد که بازی از کنسول های میان نسلی شرکات های سونی و مایکروسافت، یعنی پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس وان ایکس پشتیبانی خواهد کرد. این طور که مشخص است، بازی Attack on Titan 2 برروی این کنسول ها از جلوه های بصری بهتر و زیباتر و همچنین نرخ فریم بیشتری بهره می‌برد. البته جزئیات بسیار بیشتری از این نسخه ها در آینده منتشر خواهد شد.

شماره اول بازی Attack on Titan که در غرب با نام Attack on Titan: Wings of Freedom نیز شناخته می‌شد، عنوانی ساخته شده بر اساس انیمه ای محبوب با همین نام بود و با این که بازی بسیار خوب و فوق‌العاده ای به حساب نمی‌آمد اما حداقل توانست طرفداران انیمه را تا حدی راضی کند و با گیم‌پلی سریع خود، هیجان را به آن ها القا نماید. شما می‌توانید نقد و بررس بازی Attack on Titan: Wings of Freedom را به قلم بنده از اینجا مطالعه کنید.

منبع متن: gamefa