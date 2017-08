استودیوی بازی‌سازی تل‌تیل گیمز (Telltale Games) همیشه به این اصل پایبند بوده است که مهم نیست بازیکنان از چه پلتفرمی برای بازی کردن استفاده می‌کنند، آن‌ها باید این امکان را داشته باشند تا ساخته‌های این استودیو را بر روی پلتفرم مطلوبشان تجربه کنند. به همین منظور، همیشه پلتفرم‌های مقصد بازی‌های این استودیو، لیست بلندبالایی از […]

استودیوی بازی‌سازی تل‌تیل گیمز (Telltale Games) همیشه به این اصل پایبند بوده است که مهم نیست بازیکنان از چه پلتفرمی برای بازی کردن استفاده می‌کنند، آن‌ها باید این امکان را داشته باشند تا ساخته‌های این استودیو را بر روی پلتفرم مطلوبشان تجربه کنند. به همین منظور، همیشه پلتفرم‌های مقصد بازی‌های این استودیو، لیست بلندبالایی از پلتفرم‌های بازی را شامل می‌شد که این اواخر نبود یکی از کنسول‌های مهم و تازه‌وارد بازار، بیشتر به چشم می‌آمد. تل‌تیل تصمیم دارد تا با عرضه بازی Minecraft: Story Mode برای نینتندو سوییچ به این فقدان خاتمه دهد، اما تا مدتی قبل هیچ صحبتی درباره انتشار دیگر بازی‌هایش برای کنسول ترکیبی شرکت نینتندو نکرده بود.

با این وجود، شایعات زیادی پیرامون عرضه برخی از بازی‌های این استودیو بر روی کنسول نینتندو سوییچ منتشر شده بود که در نهایت، امروز به حقیقت پیوستند. اخیراً شرکت نینتندو به صورت رسمی خبر از عرضه دو بازی Batman و Guardians of the Galaxy از شرکت تل‌تیل گیمز بر روی کنسول نینتندو سوییچ داده است که البته ضمن انتشار جزئیات بسیار کم در این باره، به صورت مستقیم به نام آن‌ها اشاره نکرده است. بیانیه نینتندو در این رابطه به این شرح است:

زمانی که ماجراجویی‌های بیشتری از تل‌تیل گیمز بر روی نینتندو سوییچ عرضه گردند، آماده دفاع کردن از کهکشان و تبدیل شدن به شوالیه تاریکی باشید.

بنابراین، گرچه این بیانیه را نمی‌توان یک تائیدیه کامل تلقی کرد، اما پر واضح است که منظور این شرکت چه بازی‌هایی است. ابهام درباره بازی Batman تل‌تیل نسبت به سری Guardians of the Galaxy بیشتر است. تل‌تیل گیمز تاکنون یک فصل کامل از سری بازی‌های Batman: The Telltale Series را وارد بازار کرده است و تنها مدتی پیش بود که قسمت نخست از فصل دوم آن را نیز در دسترس قرار داد و مشخص نیست که در نهایت کدام یک از این دو فصل به کنسول جدید شرکت نینتندو راه یابند. با این حال، دارندگان نینتندو سوییچ نیز به زمره کسانی پیوستند که می‌توان بازی‌هایی نظیر Batman: The Telltale Series و Guardians of the Galaxy را تجربه کنند.

منبع متن: gamefa