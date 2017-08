با نزدیک شدن به ماه سپتامبر، نوبت به معرفی بازی‌های رایگان ویژه مشترکین طلایی شبکه Xbox Live رسیده است.

بنابر گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot، کمپانی مایکروسافت به معرفی 4 بازی رایگان در ماه سپتامبر برای دارندگان دو کنسول Xbox One و Xbox 360 کرده است.

طبق اعلام مایکروسافت، Xbox Oneبازان در ماه میلادی آینده می‌توانند به رایگان نسخه Forza Motorsport 5: Game of the Year و در نیمه دوم سپتامبر به دریافت بازی Oxenfree به صورت رایگان و تنها با داشتن اشتراک طلایی اقدام کنند. خاطر نشان می‌شود که نسخه Game Of The Year بازی Forza 5 شامل بسته الحاقی Top Gear که حاوی 10 ماشین اضافه هست، می‌شود.

در Xbox 360 نیز بازی‌های جذابی برای مخاطبین در نظر گرفته شده که شامل Hydro Thunder Hurricane و Battlefield 3 می‌شود. لازم به‌ذکر بوده که به لطف سرویس پشتیبانی از نسل قبل، هر دو بازی نام برده شده از طریق کنسول Xbox One نیز قابل دریافت هستند.

