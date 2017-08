Forza 7 فقط یک ماه و نیم دیگر از انتشار خود فاصله دارد که پس از Forza Horizon 3 و Forza 6 Apex، اولین نسخه اصلی از فرانچایز Forza Motorsport خواهد بود که برروی PC هم منتشر می‌شود.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WCCFTECH، این عنوان در نمایشگاه Gamescom 2017 قابل بازی است و یک یوتیوبر آلمانی به نام Gronkh گیم‌پلی 22 دقیقه خود از نسخه Xbox One X با نرخ 60 فریم بر ثانیه را ضبط کرد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، بازی فوق‌العاده به‌نظر می‌رسد و چنین کیفیتی با فشرده‌سازی یوتیوب و بدون HDR به‌دست آمده بود (که اگر نمایشگر مناسبی داشته باشید، برای Xbox One X ،Xbox One S و PC در دسترس قرار می‌گیرد).

دانلود با کیفیت SD - دانلود با کیفیت HD

طی نمایشگاه Gamescom 2017 همچنین سیستم مورد نیاز جهت اجرای بازی در کیفیت، رزولوشن و نرخ فریم‌های مختلف هم مشخص شده بود. Forza Motorsport 7 در تاریخ 3 اکتبر (11 مهر) برای Xbox One و PC عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame