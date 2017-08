نسخه بازسازی شده Secret of Mana معرفی شد | نخستین جزئیات و تصاویر آن

امروز، شرکت اسکوئر انیکس (Square Enix)، از نسخه بازسازی شده بازی Seiken Densetsu 2، که در غرب با نام Secret of Mana شناخته می‌شود، رونمایی کرد. این نسخه بازسازی شده در کشور ژاپن با نام Seiken Densetsu 2: Secret of Mana و به در بازار غرب نیز با عنوان ساده Secret of Mana شناخته می‌شود. […]

این نسخه بازسازی شده در کشور ژاپن با نام Seiken Densetsu 2: Secret of Mana و به در بازار غرب نیز با عنوان ساده Secret of Mana شناخته می‌شود. بر اساس گفته‌های اسکوئر انیکس، این بازی در روز پنج‌شنبه ۲۶ بهمن ماه (۱۵ فوریه ۲۰۱۸ میلادی) وارد بازار ژاپن خواهد شد. پلتفرم‌های مقصد این عنوان نیز کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ویتا و همچنین سرویس استیم (رایانه‌های شخصی) خواهند بود.

در بیانیه مطبوعاتی مربوط به رونمایی از این بازی آمده است که Secret of Mana از «گیم‌پلی ارتقا یافته» برای پلتفرم‌های مدرن بهره می‌برد و موسیقی جدیدی برای آن نواخته خواهد شد. البته باید اشاره کنیم که گرافیک این بازی نیز به طور کامل به صورت سه‌بعدی بازسازی می‌شود که می‌توانید گوشه‌ای از نسخه نهایی را از طریق تصاویر موجود در انتهای این خبر، تماشا کنید.

شرکت اسکوئر انیکس در ادامه در خصوص جوایز پیش‌خرید این بازی نیز صحبت کرد. کسانی که از طریق فروشگاه آنلاین پلی‌استیشن اقدام به پیش‌خرید این بازی کنند، به عنوان پاداش به لباس‌های مخصوصی برای شخصیت‌های این بازی دسترسی خواهند یافت که بدین شرح هستند: «Moogle Suit» برای شخصیت‌های رندی (Randi)، پریم (Primm) و پوپوی (Popoi)، «Tiger Two-Piece» برای پریم، «Tiger Suit» برای رندی و پوپوی و همچنین سه آواتار برای شبکه پلی‌استیشن نتورک خریداران.

از سوی دیگر، افرادی که اقدام به پیش‌خرید این بازی یا خرید نسخه Day 1 Edition آن در طی هفته نخست عرضه‌اش در سرویس استیم کنند نیز علاوه بر لباس‌های مخصوص پیشتر اشاره شده، به یک تصویر پس‌زمینه قابل دریافت هم دسترسی می‌یابند. البته باید اشاره کنیم که تا زمان نوشتن این خبر، هنوز امکان پیش‌خرید بازی مورد بحث مهیا نشده است و انتظار می‌رود که این قابلیت تا مدتی دیگر در دسترس عموم قرار گیرد.

بازی Secret of Mana در اصل در سال ۱۹۹۳ میلادی توسط شرکت اسکوئر برای کنسول SNES وارد بازار ژاپن شد و یک سال پس از آن نیز به بازارهای غربی راه یافت. این بازی توسط کوییچی ایشی (Koichi Ishii) کارگردانی شده و هیرومیچی تاناکا (Hiromichi Tanaka) نیز وظیفه نگارش داستان آن‌ را عهده‌دار بوده است. این بازی شامل بخش چند نفره تا سقف سه نفر نیز می‌باشد.

از زیر، می‌توانید نخستین تصاویر از این نسخه بازسازی شده و همچنین تصاویر جوایز پیش‌خرید این بازی را مشاهده کنید:

