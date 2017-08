پیش نمایشی بر Life is Strange: Before the Storm

"به قلم علی رجبی"

ماجراجویی‌هایی "مکس کالفیلد" (Max Caulfield)، کماکان یکی از هیجان‌انگیز‌ترین داستان‌های تیین‌ایجری نسل حاضر به حساب می‌آید، دختری با قدرت سفر در زمان که ناخودآگاه، دست به تغییر زندگی اطرافیان می‌زند، غافل از وقایع ناگواری که به سبب خواسته‌هایش ایجاد کرده‌ است. داستان "مکس" به پایان رسیده و ما دیگر با وی کار نداریم،‌ اما داستان بهترین دوست وی یعنی "کلویی" شروعی نداشته که بخواهد به این آسانی‌ها تمام شود. Life is Strange: Before the Storm شمارا به "Arcedia Bay" باز می‌گرداند تا با سرگذشت وی و دوست مرموز او یعنی "ریچل" آشنا شوید.

داستان تولید

بعد از موفقیت نسخه اول، Square Enix تصمیم می‌گیرد که این مجموعه ادامه یابد، بدین ترتیب Dontnot Entertainment، وظیفه ساخت نسخه دوم را بر عهده می‌گیرد که تا به الان آنطور که پیداست شخصیت‌ها و داستان جدیدی دارد. اما از سمت دیگر، ناشر بازی پیش‌زمینه‌ای را برای نسخه اول در نظر می‌گیرد و ساخت آن‌ را به Deck Nine می‌سپارد. ساخت بازی از 2016 آغاز می‌شود و بدنبال آن یک سری تغییرات رخ می‌دهد، برای مثال تغییر یافتن صداگذار شخصیت "کلویی" یعنی Ashly Burch به Rhianna DeVries، که تا قبل از آن وظیفه انجام Motion Capture این شخصیت را نیز بر عهده داشت. او دیگر بدنبال بدست آوردن جایگاه خود بعنوان صداگذار بخاطر واقعه SAG-AFTRA یا بطور خلاصه، جنبشی متشکل از بازیگران و صداگذاران علیه برخی از ناشران و سازندگان پیرو لغو برخی از قراردادها، نرفت. موسیقی بازی همچنین به عهده‌ی گروه موسیقی Daughter می‌باشد که یکی از موسیقی‌های این گروه در اولین تریلر مربوط به این عنوان را با نام Numbers شنیدیم.





باید منتظر چه بود؟

در این پیش‌زمینه، ما شاهد زندگی روزمره "کلویی" 16 ساله هستیم که بعد از مرگ دردناک پدرش، حالا با چالش‌های فراوان زندگی، اعم از مشکلات مربوط به مدرسه، ناپدری‌اش یعنی "دیوید" و قانون‌شکنی‌هایی که در مقابل خانواده‌اش انجام می‌دهد، دست‌وپنجه نرم می‌کند. اما ناگهان روزی با دختری به اسم "ریچل امبر" برخورد می‌کند و فصل جدیدی در زندگی‌اش بدین گونه آغاز می‌شود. در این نسخه ما شاهد بازگشت چهره‌های قدیمی چون "نیتن پرسکات" و یا "فرنک"، دلال مواد مخدر که با "ریچل" ارتباط نزدیکی هم داشت هستیم و این به این معنی است که درکنار پرداختن به ریشه‌های زندگی شخصیت اصلی داستان، شاهد تکامل شخصیت‌های فرعی که پیش‌از این در نسخه ابتدایی حضور پررنگی داشتند، خواهیم بود. باید به این نکته نیز اشاره کرد که در مقابل نسخه ابتدایی، این عنوان با توجه به شخصیت "کلویی" از تم و اتمسفر نزدیک به این شخصیت استفاده می‌کند، شخصیتی گریزان از قانون و برهم‌زننده‌ی قوائد روزمره‌ی زندگی.

Life is Strange در جایگاه یک عنوان تعاملی و ماجراجویی، سبک خاص خود را داشت، هرچند عناوین تعاملی بسیاری چون آثار Telltale در بازار هستند که رویه‌ای مشابه این بازی دارند، اما LiS بخاطر وجود یک سری عناصر چون کنترل زمان، تفاوت‌های با دیگر آثار مشابه داشت. انتظار می‌رود که با وجود نبود قابلیت کنترل زمان، ما همچنان شاهد سبک گیم‌پلی نسخه اول باشیم اما با خصلت‌هایی جدید. برای مثال، بعنوان جایگزین قابلیت سفر در زمان، روش Backtalk "کلویی" را می‌توان نام برد که "کلویی" با زبان تیز خود جواب یا متلکی را تحویل دیگران می‌دهد که ممکن‌است گاهی به سودش تمام شود و گاهی به ضررش. همچنان مانند نسخه اول هنگام صحبت‌کردن با یک "درخت دیالوگ" (یا همان مجموعه از دیالوگ‌های موجود برای پاسخ) روبه‌رو می‌شویم و همچنان یک سری اعمال هستند که تاثیر موقت و یا درازمدت دارند بدین ترتیب بازیکن باید به فکر نتیجه‌ اعمالش نیز باشد. از نکات مثبت بخش دیالوگ‌های داستان، صحنه‌های تاثیرگذار و عاطفی و کلیشه‌های کمتر بیشتر می‌توان اشاره کرد که مارا بیشتر با شخصیت این دختر جوان آشنا می‌کند.





شما می‌توانید محیط را نیز تغییر دهید و با آن تعامل داشته باشید، برای مثال می‌توان به توانایی ترسیم گرافیت در محیط اشاره کرد. از لحاظ داستانی نیز بنظر می‌رسد که با روایتی جذاب، داستانی غنی از سرگذشت این ۲ دختر و البته نبود شکاف‌های داستانی اضافی روبه‌رو خواهیم شد. البته تا زمان عرضه دومین نسخه، به نظر نمی‌آید که به ریشه قدرت‌های "مکس" بتوان پی برد و این واقعیت برای سوالات دیگری که از نسخه اول پاسخی نصیب بازیکنان نشد نیز صادق است. دارندگان نسخه Deluxe بازی، از قابلیت‌هایی چون Mixtape Mode برخوردار هستند که به واسطه آن می‌توانند پلی‌لیست خود را در درون بازی، یعنی موسیقی‌ای که حین بازی پخش می‌شود را تغییر دهند، البته این بدان معنا نیست که شما آزاد به انتخاب هرچیزی هستید و تنها ترک های نسخه پیشین را در اختیار خواهید داشت.

وجود یک اپیزود مخصوص با نام Farewell از دیگر مزایای نسخه ویژه این عنوان‌ است که بنظر می‌رسد آخرین خداحافظی "مکس" در زمان طفولیت از شهر "آرکدیا" می‌باشد، که به خودی‌ خود برای طرفداران این بازی یک خبر خوب به حساب می‌آید و ارزش خرید نسخه ویژه را دوچندان می‌کند.





نظر دیگران راجع به بازی چیست؟

تا به اینجای کار بنظر می‌رسد که طرفداران LiS از وجود این پیش‌زمینه داستانی بسیار راضی هستند، پرداختن به گذشته "کلویی" و البته آشنایی با شخصیت "ریچل" بصورت کامل، یکی از بهترین اتفاقاتی بود که طرفداران خواستارش بودند. هرچند برخی از تعویض صداگذار "کلویی" کمی ناراضی هستند، اما طی نمایش‌های اخیر باید گفت که صدای جدید وی چیزی از صدای اصلی‌اش کم ندارد و دیدن نسخه ‌جوان‌تر این شخصیت با صدایی متفاوت حتی از برخی جهات کار بسیار عاقلانه‌ای هم به حساب می‌آید. با وجود تمامی مسائل، بسیاری هنوز انتظار دنباله نسخه اصلی را می‌کشند و بیشتر دوست دارند بدانند که آیا در نهایت می‌توان فهمید منبع قدرت‌های "مکس" چه بوده‌است یا نه و همه امیدواریم که بالاخره روزی به پاسخ این سوالات برسیم.

انتظارات ما

انتظارات ما از این عنوان، بیشتر نبود ضعف‌های نسخه پیشین‌ است. برای مثال از سازندگان خواهان این هستیم که دیگر چون نسخه ابتدایی، سوالات بی‌جواب را تحویل ما ندهند و یا با شکاف‌های داستانی کمتری روبه‌رو شویم. تعامل بیشتر از دیگر انتظارات ماست که بدنبال اشارات بالا، باید گفت که این انتظار احتمالا به واقعیت خواهد پیوست. امیدوار هستیم که در بحث روایت و مهم‌تر از آن یعنی شخصیت‌پردازی، بازی کارش را به خوبی انجام دهد و در پایان، دراما، دراما و باز هم درامای بیشتر‌!

پرسش و پاسخ

قیمت بازی چند دلار است؟ نسخه معمولی 17 دلار قیمت دارد. نسخه Deluxe نیز 25 دلار قیمت دارد.

آیا بر روی PS4 و Xbox One بصورت فیزیکی منتشر می‌شود؟ بعد از پایان عرضه‌ی قسمت‌ها، بصورت فیزیکی نیز منتشر می‌شود.

آیا بازی دارای تروفی پلاتینیوم است؟ بله

سیستم موردنیاز برای اجرای بازی روی PC چیست؟ این تصویر را مشاهده کنید.

بازی دارای چند قسمت است؟ سه قسمت





سخن آخر

اگر هنوز موفق به تجربه عنوان Life is Strange نشده‌اید الان بهترین فرصت‌ است که دست به کار شوید زیر تنها 1 هفته تا انتشار Before the Storm فاصله داریم و با صراحت باید گفت که LiS، در کنار ضعف‌هایی که دارد، یکی از دوست‌داشتنی‌ترین عناوین تعاملی و ماجراجویی‌ است که تابه‌حال داشته‌ایم و امیدواریم که فصل جدید این بازی، بتواند ورای انتظارات ما عمل کند. عنوان Life is Strange: Before the storm در تاریخ ۹ شهریور، برای کنسول‌های خانگی Xbox One و PS4 و همچنین در شبکه Steam منتشر می‌شود.

در پایان دیدگاه شما در مورد این بازی چیست؟ از نظر شما Life is Strange: Before the storm می‌تواند موفقیت نسخه اصلی بازی را تکرار کند؟

منبع متن: pardisgame