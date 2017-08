مایکروسافت: معرفی زودهنگام Crackdown 3 اشتباه بود

سال‌هاست که درباره Crackdown 3 بحث می‌کنیم در حالی که بازی هنوز عرضه نشده‌ است. به لطف تاخیر آن تا سال ۲۰۱۸ ما این بازی را حتی امسال هم تجربه نخواهیم کرد. این موضوع برای طرفداران این سری که این همه مدت انتظار کشیده‌اند ناامیدکننده است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VG247،مایکروسافت هم از این موضوع ناراحت است اما با توجه به مدیر نشر بازی‌های استدیوهای مایکروسافت‌ یعنی شنون لافتیس (Shannon Loftis)، شرکت فکر نمی‌کرد بازی این قدر پیچیده از آب دربیاید. او در مصاحبه‌ای در Gamescom می‌گوید:

"به نظرم Crackdown 3 را خیلی زود معرفی کردیم. یقینا چالشی که ساختن سه حالت بازی در بالاترین سطح ممکن بود را دست کم گرفتیم."

بازی شامل ۳ حالت (Mode) است که روی هر کدام یک استدیو در حال کار است. با توجه به سخنان لافتیس به نظر Reagent Games، Sumo Digital و Cloudgine نیاز به وقت بیشتری برای با کیفیت کردن محصول داشتند.

تنها بازی first party انحصاری برای Xbox one در سال جاری Forza 7 است. Crackdown 3 هم در بهار ۲۰۱۸ برای PC و Xbox One عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame