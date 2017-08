Life is Strange: Before the Storm یک خط دیالوگ جدید دارد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Dualshockers، یک خط دیالوگ به نام Backtalk که در فارسی همان جواب گستاخانه است به سیستم دیالوگی بازی اضافه شده است. به این صورت که بازیکن از کلمات خاصی که طی گفتگو اشاره شده علیه شخصی که صحبت می‌شود استفاده می‌کند. یک حرکت نوجوانانه کلاسیک.

به نظر می‌رسد یک ظرف اندازه‌گیری هم در صفحه بازی قرار است نمایش داده شود تا اگر به درستی از Backtalk استفاده کردید پر شود (یا نشود). این مورد لایه‌ای جدید را به روایت تِلتِیل‌گونه بازی اضافه می‌کند و هم‌چنین با توجه به شخصیت پروتاگونیست و رفتار مبارزه‌طلب شخصیت داستان یعنی کلویی (Chloe) بازی را واقع‌پذیر‌تر خواهد کرد.

بگذارید یک مثال از این نوع دیالوگ را با هم مرور کنیم. مثلا در بخشی از بازی، کلویی مشغول گفتگو با شخصی است که به او دارد توضیح می‌دهد که رفتار لات‌مانندش با سن کمش تناسب ندارد و با تمسخر به کلویی می‌گوید که از وقت خوابش گذشته است. مانند همیشه شما راه‌های مختلفی برای پاسخ به این فرد دارید اما اگر شما روی موضوع «وقت خواب» کلیک کنید، یک پاسخ Backtalk را دریافت خواهید کرد. اگر از Backtalk به شکل درست استفاده شود به سود کلویی در زمان گفتگو خواهد بود.

بازی Life is Strange برای PS4، Xbox One و PC در ۳۱ آگوست (۹ شهریور) منتشر می‌شود. باید بدانید که این بازی پیش‌زمینه‌ای برای نسخه نخست بازی است و Life is Strange 2 محسوب نمی‌شود. به علاوه این بازی توسط Deck Nine Games توسعه می‌شود و نه Dontnod Entertainment که در حال حاظر مشغول کار روی نسخه دوم هستند.

منبع متن: pardisgame