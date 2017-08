تاریخ انتشار Halo Wars 2: Awakening The Nightmare مشخص شد

در E3 2017 اعلام شد که گسترش‌دهنده‌ای داستانی با نام Awakening The Nightmare برای Halo Wars 2 در دست ساخت قرار دارد اما تاریخ انتشار آن نامشخص بود.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Gamezone، طی یک به‌روزرسانی برای Halo Waypoint مشخص شد که این گسترش‌دهنده داستانی در 26 سپتامبر (سه‌شنبه 4 مهر) منتشر می‌شود. بازیکنان باید در نقش The Banished تهدیدی که The Flood برای The Ark به حساب می‌آید را از بین ببرند.

The Flood مورد جدیدی برای جهان Halo نیست اما برای Halo Wars 2 تازگی دارد. حضور آن‌ها در Halo Wars 2 باعث اعمال تغییراتی در مکانیک‌های گیم‌پلی استراتژی بازی هم شده است. آن‌ها براساس موقعیت، خود را با چیزهای مختلفی نشان می‌دهند بنابراین آن‌ها به شدت قابل انطباق هستند و بازیکنان را هم مجبور می‌کنند که همین‌طور باشند.

Awakening The Nightmare همچنین حالت جدیدی به نام Terminus Firefight را به بازی اضافه می‌کند. در این حالت شما می‌‌توانید به تنهایی یا با دوستان خود در برابر حمله بی‌پایان نوع تصادفی دشمنان به مبارزه بپردازید.

Halo Wars 2 هم‌اکنون برای Xbox One و PC در دسترس قرار دارد.

منبع متن: pardisgame