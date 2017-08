اگر خاطرتان باشد، چند سال قبل طرحی را در پردیس‌گیم اجرا کردیم که در آن نویسندگان سایت پا به پای کاربران، تحربیات خود را به اشتراک می‌گذاشتند. مشکل این است که دایره‌ی بحث‌ها و گفتگوی ما در مورد بازی‌ها صرفا در اخبار و مقالات خلاصه می‌شود اما چرا خود ما از تجربیات جالبمان برای سایرین نگوییم؟

هدف از این طرح و بازآفرینی آن نیز دقیقا همین است؛ هر هفته ما شنبه‌ها به سراغ شما می‌آییم و از تجربیات سرگرم‌کننده خود در هفته‌ی گذشته می‌گوییم، حالا می‌خواهد گیم باشد و یا فیلم و سریال و حتی کتاب!؛ اینجا محلی برای بحث دوستانه میان ما خانواده پردیس‌گیم است. پس با قسمت اول آن همراه باشید و در پایان منتظر اشتراک‌گذاری تجربیات شما هستیم ;)

هفته گذشته ادامه سفر من در بازی‌های تجربه نشده نسل هشتم بود. بعد از دارک سولز 3 و انحصاری‌های کوچیک و بزرگ سونی حالا نوبت به فاینال فانتزی 15 رسیده بود. عنوانی که از 11 سال پیش تریلراشو دنبال می‌کردم و با خودم عهد کرده بودم به محض اینکه عرضه شد، به هر نحوی شده خودمو به یه Playstation 3 برسونم. خیلی سال گذشت و حتی سیستم میزبان هم تغییر کرد، اما من سر عهدم موندم و هرجوری شد تجربش کردم.

ولی خب یا انتظارات من بعد از اینهمه سال بالا رفته بود، یا اینکه خاطرات بچگی همیشه خوش می‌مونن و ماهیتشون تغییری نمی‌کنه. همچنان دارک سولز بعنوان بهترین تجربه نسل هشتم من باقی می‌مونه تا ویچر3 هم به وقت خودش برای رسیدن به این عنوان تلاش کنه!

بدون اغراق باقیمونده هفته با تمرکز کامل برروی بازبینی Its Always Sunny In Philadelphia گذشت. سریال تمام قد و با قدرت خودش رو از سیتکام های کلیشه و تکراری جدا میکنه. تلاش نمی‌کنه یه "فرندز" دیگه باشه و یا با الهام‌گیری از اون یه "بیگ بنگ تیوری" خلق کنه. بلکه با جسارت تمام با موضوعاتی شوخی می‌کنه که کمتر کسی تو تلویزیون و شاید سینما جراتشو داشته باشه. شاید بخاطر همینم هستش که بعد از 13 سال هیچ جایزه و نامزدی قابل ذکری نداشتن! اپیزود سوم از فصل هفتم به اسم “ Frank Reynolds’ Little Beauties” قطعا پیشنهاد میشه. یه دورنمای هیجان انگیز از سطح شوخیای سریاله.

چه سعادتی‌است که هر هفته باید با یک اپیزود زیبای دیگر از مجموعه دوست‌داشتنی Rick & Morty آغاز شود و با چند ساعت بازی‌کردن مداوم PUBG، به پایان رسد! در هفته‌ای که گذشت، با خوشحالی تمام عنوان Observer را تمام کردم و باید گفت که Walking Sim بسیار خوبی بود، دیدن ترس‌های روان‌کاوی به همراه اتمسفرب سایبرپانکی از واجبات زندگی‌است.

انتظار کشیدن برای جوجه‌تیغی آبی و حاضرجوابی‌های جدید "کلویی"، واقعا سخت‌است، اوضاع طوری شده است که احساس می‌کنم روز‌ها تا ابد ادامه دارند! در هر صورت با سختی بسیار تنها 6 روز دیگر تا انتشار فاصله داریم و دیگر در پوست خود نمی‌گنجم.

زمان خوبی‌است که از دستیار مجازی پرچم‌داران جدید Samsung هم کمی حرف بزنم که هفته‌ گذشته برای کشور ما عرضه شد و بدون اغراق، اعتراف می‌کنم که حتی با تازه‌ وارد عرصه شدن و ابتدایی بودنش، نسبت به رقبای خود مثل Siri و یا Google Asssistant در چند قدمی پیروزی قرار دارد. آنقدر رابط کاربری‌اش دوست‌داشتنی و جذاب‌است و حتی یک سیستم Level up کردن دارد که به واسطه استفاده بیشتر شما از Bixby، ظواهر بیشتری بعنوان پاداش داده می‌شود تا به سلیقه خود دستیار مجازی‌تان را شخصی‌سازی کنید. یک‌سری باگ ریز هم دارد که بزودی برطرف می‌شود. واقعا فاجعه ناراحت‌کننده Note 7 با این کارها رو به فراموشی‌است.

و در نهایت به خواندن دوباره کتاب "جزیره گنج" به یاد قدیما پرداختم و خب، به کمی کمبود کتاب نیز برخوردم و باید یک سری هم به دنیای کاغذی بزنم تا چند اینچ دیگر به پلات کردن بازی "کتاب‌خوانی"، نزدیک شوم.‌

از مهمترین برکات این هفته برای من تموم شدن ترم تابستونی دانشگاه (الهی شکر) و سپس شروع کردن مجموعه سه‌پایه‌های جان کریستوفر بود.

کتاب اول مجموعه یعنی "کوه‌های سفید" بی‌نظیره، یک چیزی غوطه‌ور میان علمی‌تخیلی‌های گروه سنی پایین و کارهای مارک توایین!

Lost Legacy هم شگفت زده‌ام کرده! دقیقا تمامی نکات منفی نسخه چهارم درش از بین رفتن و تبدیل به عناصری شدن که بهم یادآوری می‌کنن چرا Noughty Dog رو دوست داشتم!

به بهانه تولد دخترخاله‌ام که تو خونه ما برگذار شد تونستم از کمک قشر هاردکور و Old school فامیل برای رد کردن برخی از باس فایت های کرش بندیکوت نهایت استفاده رو ببرم و اینکه چه شب های زیادی رو در این هفته پای مولتی پلیر تایتان فال 2 به صبح رسوندم!

راستی این هفته سری به نمایشگاه "گیاهان گوشت‌خوار" زدم و از مصاحبت باهاش کمال لذت رو بردم و ذکر این نکته بی نهایت غم انگیز که به دلیل قرار نگرفتن پنجره اتاقم به یکی از سمت‌های غربی یا شرقی از نعمت نگه‌‌داری و پرورش درست آن‌ها در اتاقم محرومم.

نمی‌دانم با مفهوم Backlog آشنا هستید یا نه، اما خب توضیح کوتاهش آنکه گیمرها بعضا به علت مشغله‌ی زمانی (شاید هم مالی) ترجیح می‌دهند در زمانی مناسب‌تر سراغ بازی‌های مورد علاقه‌شان بروند و خب کم کم آنقدر بازی به آن کاتالوگ عقب افتاده (Back+ Catalogue)ی من اضافه شده که دود از کله‌ام بلند شده!

برای همین تصمیم گرفتم سراغ چند تا از بازی‌هایی که به تجربه‌شان علاقه داشتم بروم. Until Dawn (تشکر ویژه از سونی بابت رایگان کردنش!) بازی قابل قبول و بامزه‌ای بود، Mad Max بیش از هر چیزی در دیزاین فوق تکراری‌اش ناامیدم کرد اما گل سرسبدشان Watch Dogs 2 بدجور سورپرایزم کرد (دو شب تا ساعات دم صبح نگه داشتن گیمر کار هر بازی‌ای نیست!) و با رویکرد بی‌نظیرش به دنیای هکرها و سان فرانسیسکویی دیوانه‌وار، معتقدم جزو بازی‌های آندرریت سال پیش بود؛ حتما به سراغش بروید.

به جز این‌ها چشم به تجربه‌ی Just Cause 3 و The Evil Within دارم (هر وقت که دانلودشان به لطف سرعت فرافضایی نت کامل شد!) و کم کم باید آماده‌ی دیدن مدافعان مارول شوم، اما پیش از آن یک شکایت به سران غول کمیک بوکی: چرا دنی رند باید عامل اتحاد مدافعان باشد؟! فیلم‌های نادیده هم که سر به فلک کشیده اما جانانه منتظر دانکرک و Baby Driverام، تا آن موقع آخرین ماه تابستان داغ را به کامل کردن باقی Backlogام سپری می‌کنم.

در هفته‌ای که گذشت اتفاقات جالب و فراموش نشدنی‌ای رو تجربه کردم، بالاخره و پس از مدت‌ها بخش دوم روایت داستانی Nier رو به اتمام رسوندم و بعدش متوجه شدم بازی تازه شروع شده و قرار نیست این ژاپنی‌های لعنتی به همین راحتی دست از سر ما بردارن، دمشون هم گرم ...

دیدن یکی از (شاید) مهم‌ترین رویداد‌های ورزشی (نمایشی) جهان در تابستان، یعنی پی پر ویو‌ی سامراسلم کمپانی WWE (متاسفانه عادتی هست که نتونستم ترکش کنم و هنوزم با این وضع مزخرفش دنبال می‌کنم) بود که طبق معمول یک فاجعه‌ی تمام عیار محسوب می‌شد.

به لطف یکی از دوستام که از پارسال اصرار داشت که فیلم Hunger از استیو مک کوئین رو ببینم، بالاخره عزمم رو جزم و کردم و دیدمش، فکر نمی‌کردم مثلا مایکل فاسبندری که انقدر سنگش رو به سینه می‌زدم، درفیلمی بازی کرده باشه که من هنوز ندیده باشمش ولی عاشقش باشم!

فضای سیاسی و بازتاب جلوه‌ی انسانیت (شاید هم حیوانیت) تمام شخصیت‌های درون فیلم به زیبایی نمایش داده شده و یکی از معدود فیلم‌هایی بود که بعد از دیدنش احساس کردم شاید دیگه هیچوقت نخوام دوباره این فیلم رو ببینم. برای دومین بار Cinema Paradiso رو دیدم و دیگه حرف خاصی درموردش نمی زنم اگه ندیدین برین ببین که بعدش سر به کوه و بیابون بذارین.

یکی از بهترین استندآپ کمدی‌های تمام ادوار رو که ازش غافل شده بودم رو بالاخره نشستم و دیدمش و واقعا که هرچقدر از جرج کارلین فقید تعریف کنم بازم کمه. اجرای Jammin In New York حسابی کل سیستم آمریکا (می‌شه البته معادل سازیش کرد برای کشور خودمون) رو طبق معمول به گند می‌کشه و آبروی هرچی مسئول و مدیر و فلان و فلان هست رو می‌بره.

راستی یه خبر خوب هم بتون بدم، لوئیس سی.کی (کمدین معروف) قراره فیلم جدیدش رو با نام I Love You, Daddy به نمایش بذاره که طبق معمول یه جورایی به داستان زندگی خودش پرداخته و رابطه‌ی پدر و دختری و اتفاقات پیرامونش رو روایت می‌کنه.

درآخر هم از اونجایی که در اکثر مواقع مشغول گوش کردن موزیک هستم، چند آهنگ خوبی که توی این هفته گوش کردم رو معرفی می کنم :

Levi Patel - And she translated into the sky

30Seconds To Mars – Walk On Water

Johnny Cash – Hurt

Daniel Cavanagh – The Exorcist (گیتاریست و خواننده‌ی پشتیبان گروه آناتما که قراره آلبوم انفرادیش منتشر بشه)

دوستان عزیز پردیسی اکنون نوبت شماست. خوشحال می‌شویم از تجربیات جالب خود در هفته‌ی گذشته برای ما و سایر دوستانتان بگویید ...

