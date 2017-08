Life is Strange: Before the Storm دارای ویژگی جدیدی به نام Backtalk در سیستم دیالوگ خواهد بود که در نوع خود، ویژگی کاربردی و جالبی است. وب‌سایت یوروگیمر تایید نموده است که ویژگی تازه‌ای با نام Backtalk در سیستم دیالوگ Life is Strange: Before the Storm وجود دارد. این سیستم به شما اجازه می‌دهد که […]

Life is Strange: Before the Storm دارای ویژگی جدیدی به نام Backtalk در سیستم دیالوگ خواهد بود که در نوع خود، ویژگی کاربردی و جالبی است.

وب‌سایت یوروگیمر تایید نموده است که ویژگی تازه‌ای با نام Backtalk در سیستم دیالوگ Life is Strange: Before the Storm وجود دارد. این سیستم به شما اجازه می‌دهد که یک کلمه یا موضوع خاص که در مکالمه‌ی خود با فرد دگیری داشته‌اید را در ذهنتان دخیره کند و بعداً از آن در برابر همان شخص استفاده کنید.

ظاهراً درجه‌ای در صفحه‌ی بازی نیز قرار داده شده که میزان پر شدن آن، نشان می‌دهد که از Backtalk به درستی استفاده کرده‌اید یا خیر. Backtalk نه تنها لایه‌ای جدید به روایت تل‌تیل-مانند این بازی اضافه می‌کند، بلکه شخصیت سرکش Chloe را بیش از پیش به نمایش می‌گذارد.

یوروگیمر از Backtalk مثالی را هم ارائه داده است که بیشتر به فهم آن کمک می‌کند: فرض کنید Chloe در حال مکالمه با فردی است که از رفتار و سن کم او ایراد می‌گیرد و حتی به شوخی می‌‌گوید که از وقت خوابش گذشته است. طبق معمول، راه‌های مختلفی برای پاسخ در اختیار شماست، ولی اگر کلمه‌ی وقت خواب را ذخیره کنید، یک پاسخ Backtalk دریافت می‌نمایید و اگر به درستی از آن استفاده کنید، از سود آن بهره می‌برید.

Life is Strange: Before the Storm که پیش‌درآمدی بر Life is Strange است و به‌جای دونت‌نود توسط دک ناین گیمز (Deck Nine Games) در حال ساخت است، در ۳۱ آگوست (۹ شهریور) برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه می‌گردد.

منبع متن: gamefa