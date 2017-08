سال گذشته بود که Rise of the Tomb Raider برای تمامی پلتفرم‌ها انتشار یافت و حال پس از اعلام اینکه Rise of the Tomb Raider از کنسول تازه مایکروسافت پشتیبانی می‌کند شاهد مقایسه گرافیکی بازی برروی قوی‌ترین پلتفرم‌ها هستیم. پس از اتمام گیمزکام دیجیتال فاندری موقعیت این را داشته که مقایسه گرافیکی دقیقی از بازی Rise of […]

پس از اتمام گیمزکام دیجیتال فاندری موقعیت این را داشته که مقایسه گرافیکی دقیقی از بازی Rise of the Tomb Raider را برروی سه پلتفرم بازی داشته باشد. پلتفرم‌های مورد مقایسه ایکس‌باکس وان ایکس، پلی استیشن ۴ پرو و رایانه‌شخصی با آخرین تنظیمات گرافیکی بوده است.

اسکوئر انیکس (Square Enix) بتازگی اعلام نمود که عنوان Rise of the Tomb Raider با رزولوشن ۴K واقعی از کنسول ایکس‌باکس وان ایکس پشتیبانی خواهد کرد. بروزرسانی موردنظر در تاریخ ۷ نوامبر (همزمان با انتشار کنسول ایکس‌باکس وان ایکس) بصورت رایگان در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. بهبودهای صورت‌گرفته با همکاری استودیوی Nixxes Software به انجام رسیده‌اند. تفاوت نسخه ایکس‌باکس وان ایکس عنوان Rise of the Tomb Raider شامل گرافیکی ارتقا یافته و سایر بهبودهای فنی خواهد بود و با تنظیماتی که برای بازی در نظر گرفته شده؛ از حداکثر قدرت کنسول ایکس‌باکس وان ایکس استفاده خواهد شد، تا بازیکنان نهایت لذت را از تجربه آن ببرند.

در ادامه می‌توانید مقایسه گرافیکی را مشاهده کنید.

به وضوح مشخص است که کنسول ایکس‌باکس وان ایکس گرافیکی به مراتب بهتر از نسخه پلی استیشن ۴ پرو دارد. در مقایسه با رایانه شخصی نیز در بعضی از تصاویر به‌طرز شگفت انگیزی کنسول ایکس‌باکس وان ایکس بهتر از نسخه رایانه شخصی ظاهر شده و در بقیه تصاویر با یکدیگر مساوی هستند.

در پایان نیز تصاویر را به‌صورت ۴K و کامل می‌توانید مشاهده نمایید. (در گوشه تصویر پلتفرمی که بازی درحال اجرا برروی آن است نوشته شده است)

