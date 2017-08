عنوان Middle Earth: Shadow of War یکی از بزرگ‌ترین عناوین امسال است که بسیاری در انتظار تجربه آن هستند. حال مشخص شده که این بازی سرمایه گذاری عظیمی را دارد و در واقع رکورد بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری تاریخ وارنر بروس برروی یک بازی را به‌نام خود ثبت کرده. طبق گفته وارنر بروس این شرکت بزرگ امیدهای زیادی […]

عنوان Middle Earth: Shadow of War یکی از بزرگ‌ترین عناوین امسال است که بسیاری در انتظار تجربه آن هستند. حال مشخص شده که این بازی سرمایه گذاری عظیمی را دارد و در واقع رکورد بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری تاریخ وارنر بروس برروی یک بازی را به‌نام خود ثبت کرده.

طبق گفته وارنر بروس این شرکت بزرگ امیدهای زیادی به Middle Earth: Shadow of War دارد. سخنگوی وارنر بروس درباره بازی چنین گفت:

انتظارات ما از فروش Middle Earth: Shadow of War بسیار بالا است. این بازی بیشترین سرمایه گذاری و هزینه تبلیغاتی را در تاریخ وارنر بروس برروی یک عنوان بازی داشته است. ما انتظارات بسیار زیادی از این بازی داریم و معتقدیم Middle Earth: Shadow of War بازی سال خواهد شد.

در ادامه سخنگوی وارنربروس به این نکته اشاره داشت که شرکت به هیچ عنوان نگران دیگر بازی‌های رقیب نیست و معتقد است Middle Earth: Shadow of War به موفقیت عظیمی می‌رسد.

شما می‌توانید ۴۰ دقیقه از گیم‌پلی بازی که ویژگی‌ها و مهارت‌های مختلفی را نشان می‌دهد در اینجا مشاهده کنید. در دیگر اخبار منتشر شده از بازی مورد انتظار Middle-earth: Shadow of War، می‌توان به خبر جزئیات فروشگاه و پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای بازی، مشخص شدن صداپیشگان و کیفیت اجرایی آن برروی کنسول ایکس‌باکس وان ایکس (با رزولوشن ۴K و نرخ فریم ۳۰ بر ثانیه اجرا می‌شود) اشاره کرد. نمایش بازی در کنفرانس مایکروسافت در E3 2017 نیز از اینجا قابل مشاهده است. ویدیوی گیم‌پلی دیگری نیز در اینجاقابل دیدن است. همچنین طبق اعلام توسعه‌دهندگان Middle-Earth: Shadow Of War بازی آن‌ها تکمیل کننده افسانه‌های تالکین خواهد بود. طبق گفته‌ی شرکت برادران وارنر، Troy Baker برای صداپیشگی Talion بازگشته است و Alastair Duncan که در Westworld حضور دارد، به‌عنوان Celebrimbor ایفای نقش می‌کند. Laura Bailey نیز با سابقه‌ی کار برروی Injustice 2 و Uncharted 4، صداپیشگی Eltariel را بر عهده دارد. همچنین Kumail Ninjiani و Pollyanna McIntosh عضو تیم صداگذاری Shadow of War هستند. مایکل دِ پلاتر (Michael de Plater) از استودیوی مونولیث (Monolith) در گفتگو با «EDGE»، در خصوص جاه‌طلبی‌های بازی Middle-Earth: Shadow of War و همچنین پیشرفت‌هایی که وی در نظر دارد این عنوان در قیاس با نسخه‌ی اول خود، یعنی Middle-Earth: Shadow of Mordor، کرده که در اینجاقابل مشاهده است.

عنوان Middle-earth: Shadow Of War قرار است در تاریخ ۱۰ اکتبر مصادف با(۱۸ مهر سال ۱۳۹۶) برروی پلی استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه شخصی منتشر شود، این بازی از قابلیت Play Anywhere پشتیبانی خواهد کرد همچنین Middle-earth: Shadow Of War از دو کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس اسکورپیو نیز پشتیبانی می‌کند.

منبع متن: gamefa