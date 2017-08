به‌نظر می‌رسد Middle Earth: Shadow of War قبل از عرضه خود توانسته بسیاری از انتظارات را برآورده کند و حال طبق اعلام وارنر میزان پیش‌خریدهای این عنوان از Batman: Arkham Knight نیز پیشی گرفته است. Middle Earth: Shadow of War دومین نسخه از سری Middle Earth است که قرار است برای پلتفرم‌های رایانه‌شخصی، ایکس‌باکس وان پلی استیشن ۴ […]

به‌نظر می‌رسد Middle Earth: Shadow of War قبل از عرضه خود توانسته بسیاری از انتظارات را برآورده کند و حال طبق اعلام وارنر میزان پیش‌خریدهای این عنوان از Batman: Arkham Knight نیز پیشی گرفته است.

Middle Earth: Shadow of War دومین نسخه از سری Middle Earth است که قرار است برای پلتفرم‌های رایانه‌شخصی، ایکس‌باکس وان پلی استیشن ۴ عرضه شود. این بازی تا به اینجای کار توانسته بازخوردهای پیش عرضه بسیار مثبتی دریافت کند و باید دید که آیا در زمان عرضه نیز می‌تواند بازخوردها را مثبت نگه دارد یا نه. شرکت سرگرمی‌های برادران وارنر نیز امیدهای زیادی به این بازی دارد و در واقع Middle Earth: Shadow of War پرهزینه‌ترین عنوان تاریخ شرکت است.

حال سخنگوی وارنر در صحبت‌های تازه‌ای به این نکته اشاره داشته که پیش‌خریدهای Shadow of War بیشتر از Arkham Knight است.

پیش‌خریدهای Middle Earth: Shadow of War بسیار بالا است. درواقع میزان پیش‌خریدها بیشتر از آن چیزی است که ما برای Batman: Arkham Knight داشتیم.

عنوان Middle-earth: Shadow Of War قرار است در تاریخ ۱۰ اکتبر مصادف با(۱۸ مهر سال ۱۳۹۶) برروی پلی استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه شخصی منتشر شود، این بازی از قابلیت Play Anywhere پشتیبانی خواهد کرد همچنین Middle-earth: Shadow Of War از دو کنسول پلی‌استیشن ۴ پرو و ایکس‌باکس اسکورپیو نیز پشتیبانی می‌کند.

منبع متن: gamefa