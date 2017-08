Microsoft: خیال مردم راحت باشد، ما چیزهای زیادی برای معرفی داریم

ضعف در زمینه‌ی بازی‌های انحصاری، یکی از انتقاداتی است که در سال 2017 به Microsoft شده است، اما به نظر می‌رسد که این شرکتِ آمریکایی از ضعف خود آگاه است و در حال حاضر چندین بازی انحصاری را در دست توسعه دارد. به گزارش پردیس‌گیم، اخیرا مسئول بازاریابی Xbox آقای آرن گرینبرگ" در مصاحبه‌ با Rocket Beans این قول را به گیمرها داده که بازی‌های بزرگی در حال ساخت است و آن‌ها می‌توانند با خیال راحت روی خرید Xbox One X سرمایه‌گذاری کنند. او در این رابطه گفت:

"یکی از چیزهایی که ما در جلساتمان موردش صحبت کرده‌ایم، این است که چه زمانی شروع به صحبت در مورد بازی‌های جدیدمان کنیم؟ برای مثال استدیو The Coalition (سازنده بازی Gears 4) در حال حاضر مشغول کار بر روی چند پروژه مختلف است که هیچ چیزی از آن نگفته‌ایم و یا 343 نیز فعلا بر روی بسته الحاقی بازی Halo Wars 2 یعنی Awakening کار می‌کند اما در کنار آن یک پروژه مهم دیگر هم دارد که شما چیزی از آن نمی‌دانید."

آقای گرینبرگ افزود:

"خیال مردم راحت باشد، ما چیزهای زیادی برای معرفی داریم، چیزهایی شما از آن اطلاع ندارید، بازی‌های جدید، بازی‌هایی توسط استدیوهای مختلفی در حال توسعه هستند اما فعلا شما تنها از عناوینی اطلاع دارید که قرار است در آینده‌ی نزدیک منتشر شوند. پس گیمرها می‌توانند با خیال راحت روی خرید Xbox One X سرمایه‌گذاری کنند، زیرا چیزهای زیادی برای معرفی وجود دارد که در بین آن‌ها عناوین عالی وجود دارد که باعث تعجب مردم خواهد شد."

آقای گرینبرگ در ادامه ضمن بیان این موضوع که آن‌ها برای معرفی بازی‌هایشان عجله نمی‌کنند، اظهار داشت:

"هر چند فارغ از این بحث ما در همین فصل پاییز هم قرار است بازی‌هایی را روی Xbox One X عرضه کنیم که عملا فرصت فکر کردن و تجربه بازی‌های دیگر را به شما نمی‌دهد. بازی‌هایی نظیر FIFA 18 و Destiny 2 و Forza Motorsport 7 و Call of Duty و Star Wars و Assassin’s Creed و Shadow of War .... واقعا چه کسی وقت داره که همه اینارو تجربه کنه؟"

اما دیدگاه شما در مورد صحبت‌های آقای گرینبرگ چیست؟ به طور کلی آیا شما تمایل دارید که به سمت خرید 500 دلاری کنسول Xbox One X بروید؟ ضمن اینکه شما انتظار معرفی چه بازی‌هایی را از Microsoft دارید؟

منبع متن: pardisgame