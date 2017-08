به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از wccftech، هفته‌ی پیش جزئیات پچ Xbox One X بازی Rise of the Tomb Raider بطور کامل مشخص شد و اکنون تصاویری از مقایسه‌ی آن با نسخه‌ی PS4 Pro به نمایش گذاشته شد.

در ابتدا باید به جزئیات پچ اشاره کرد:

پشتیبانی از تکنولوژی HDR برای به نمایش گذاشتن بهتر رنگ‌ها

پشتیبانی از اصوات فضایی که شامل تکنولوژی Dolby Atmos برای صدای سه‌بعدی واقعی

افزایش و بهبود رزولوشن بافت‌های شخصیت‌ها و محیط بازی که از حافظه‌ی گرافیکی اضافه‌ی Xbox One X استفاده می‌کند

بهبود Anti-Aliasing برای به نمایش گذاشتن جزئیات خیره‌کننده

بهبود نورپردازی و بازتاب‌های نور

افزایش پوشش گیاهی

جزئیات Polygonal ارتقا‌ یافته

Texture Filtering چند برابر

حال در تصاویر زیر شاهد مقایسه‌ی دو نسخه‌ی Xbox One X و PS4 Pro باشید:

بزرگترین تفاوت بین تصاویر دو کنسول رزولوشن واقعی 4K در Xbox One X و کمتر بودن رزولوشن در PS4 Pro می‌باشد.

شایان ذکر است که کاربران کنسول می‌توانند بین دو حالت 4K با نرخ‌فریم کمتر یا نرخ‌فریم 60 و رزولوشن کمتر انتخاب کنند.

در نهایت نرخ‌فریم در حالت 60 فریم‌برثانیه نیز در Xbox One X بهتر است. در صحنه‌های پر‎‌آشوب بازی نسخه‌ی PS4 Pro در نرخ‌فریم 50 می‌گردد این در حالی است که نسخه‌ی Xbox One X تقریبا برروی 60 فریم‌برثانیه قفل است.

بسیار جالب خواهد بود که نسخه‌ی Xbox One X را با نسخه‌ی PC نیز مقایسه کرد. در پایان دیدگاه شما در این مورد چیست؟

منبع متن: pardisgame