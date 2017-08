احتمالا عنوان The Evil Within 2 مورد انتظارترین بازی سبک “ترس و بقا” در پاییز امسال به حساب می‌آید؛ عنوانی که کیفیت ساخت‌اش از همین حالا و با حضور آقای شینجی میکامی، پدر سبک ترس و بقا، تایید شده است و پیش‌بینی می‌شود که یکی از موفق‌ترین بازی‌های سال ۲۰۱۷ باشد. به تازگی آقای John […]

احتمالا عنوان The Evil Within 2 مورد انتظارترین بازی سبک “ترس و بقا” در پاییز امسال به حساب می‌آید؛ عنوانی که کیفیت ساخت‌اش از همین حالا و با حضور آقای شینجی میکامی، پدر سبک ترس و بقا، تایید شده است و پیش‌بینی می‌شود که یکی از موفق‌ترین بازی‌های سال ۲۰۱۷ باشد. به تازگی آقای John Johanas، کارگردان این بازی به ارائه‌ی اطلاعات جالبی در مورد داستان این بازی پرداخته است. در ادامه‌ی مطلب با ما همراه باشید.

یکی از اخباری که طرفداران این عنوان را بسیار ناراحت کرده است، تغییر کارگردان نسخه‌ی دوم این بازی است. در عنوان The Evil Within 2، آقای شینجی میکامی به عنوان تهیه‌کننده‌ی بازی به فعالیت خواهد پرداخت؛ در حالی که آقای John Johanas، سکان کارگردانی این بازی را در دست خواهد داشت. البته نیازی نیست که طرفداران نگران تغییر بازی باشند، چراکه آقای Johanas با کارگردانی دو بسته‌ی الحاقی نسخه‌ی اول بازی با نام‌های The Assignment و The Consequence، تعهد و وفاداری خود به ریشه‌های این سری را نشان داده است.

آقای Johanas در مصاحبه‌ای که اخیرا به انتشار رسیده است، به ارائه‌ی اطلاعاتی درباره‌ی روند ساخت بازی و شرایط سباستین، شخصیت اصلی بازی در نسخه‌ی دوم The Evil Within پرداخته است. طبق گفته‌ی کارگردان بازی، داستان سباستین در نسخه‌ی اول به اندازه‌ی کافی، شخصی نبوده است.

در نسخه‌ی اول این بازی، شاهد داستانی شخصی از شخصیت سباستین نبودیم. در واقع بازیکنان در نسخه‌ی اول بازی، موفق به شناخت سباستین نشدند، اما آشنایی و شناخت سباستین، مهم‌ترین هدفی است که در نسخه‌ی دوم بازی دنبال می‌شود. این بار در دنیای STEM با شرایط جدید و متفاوتی روبه‌رو خواهید شد. سباستین هم با شرایطی مواجه خواهد شد که قبلا آن‌ها را تجربه نکرده است. یکی از این موارد، قبلا در تریلرها و کاور بازی مشاهده شده است؛ جایی که سباستین در ماده‌ای سفید رنگ، غوطه‌ور است. این ماده، ارتباط فعال و مستقیمی با دنیای STEM دارد و نقش بسیار مهمی در هسته‌ی اصلی بازی دارد.

در آخر آقای John Jahanas اعلام کرد که بازی The Evil Within 2 ابعاد متفاوتی از ترس را شامل می‌شود. این ابعاد به عنوان المان‌های اصلی در بازی حضور خواهند داشت تا با عنوان فوق‌العاده ترسناکی روبه‌رو باشیم. ضمنا کارگردان بازی، تاکید می‌کند که تیم سازنده در تلاش است تا گیم‌پلی بازی را در بین وضعیت سورئال و روانی شخصیت اصلی بازی، متعادل کند.

عنوان The Evil Within 2 در تاریخ ۱۳ اکتبر (۲۱ مهر) برروی سه پلتفرم پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان و رایانه‌های شخصی عرضه خواهد شد. این بازی توسط اعضای استودیوی Tango Gameworks و تهیه‌کنندگی آقای شینجی میکامی، خالق سری بازی‌های Resident Evil، در دست ساخت قرار دارد. چند وقت پیش بود که لوگوی “۴K Ultra HD” در صفحه‌ی بازی‌های The Evil Within 2 و Wolfenstein II: The New Colossus در سایت رسمی شرکت مایکروسافت قرار داده شد. با این تفاسیر، این دو بازی با کیفیت “۴K” برروی کنسول ایکس باکس وان ایکس به اجرا در خواهند آمد. از جمله بازی‌هایی که با کیفیت “۴K” برروی این کنسول اجرا خواهند شد، می‌توان به Assassin’s Creed: Origins، Crackdown 3 و Sea of Thieves اشاره کرد. لازم به ذکر است که اخیرا تصاویر جدیدی از The Evil Within 2 به انتشار رسیده است.

