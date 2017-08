باید اعتراف کنیم که دیگر گرافیک خیره‌کننده و پرجزئیات، یکی از اصلی‌ترین معیار‌های همه ما برای دوست داشتن یا نداشتن یک بازی ویدیویی و در مقیاس بزرگ‌تر، موفقیت آن در بازارهای جهانی به شمار می‌رود.

اما یک لحظه بیایید تصور کنیم که همین غول‌های گرافیکی دوره و زمانه ما، با حفظ تمامی محتوای خودشان، به سال‌های خیلی دور مثلا 1998 برگشته و ساخته شده بودند. فکر می‌کنید آن وقت چه سر و ظاهری پیدا می‌کردند؟! چهره‌های بی‌روح و زمخت، محیط‌های پیکسلی زشت، انیمیشن‌های درب و داغون و........ بله همه این موارد، شناسه بازی‌هایی بودند که در آن دوران منتشر می‌شدند. خب آیا بازهم بازی‌هایی که به آن‌ها عشق می‌ورزید با این مشخصات، دوست‌داشتنی باقی می‌مانند؟

خوشبختانه یکی از کاربران خوش‌ذوق فضای مجازی پیش از ما به این فکر افتاده بوده و با ساخت ویدیوهای کوتاه سعی کرده است که بازیکنان را با همراه بازی‌ها هم‌سفر گذشته کند. ما نیز در پردیس‌گیم تصمیم گرفتیم تا هر هفته، دو تا از این ویدیو‌های هیجان‌انگیز را با شما به اشتراک بگذاریم.

برای اولین قسمت می‌خواهیم به رویداد PSX 2016 برگردیم و بزرگ‌ترین سوپرایز آن رویداد را که بدون‌شک تریلر معرفی The Last of Us Part II بود در نظر بگیریم. مسلما آن تریلر از همان زمان، قلب خیلی‌ها را به تسخیر خودش درآورد و نه‌تنها بهترین انتخاب سونی برای پایان آتش‌بازی‌هایش بود بلکه حتی می‌توان لقب بهترین تریلر سال گذشته را برآزنده آن دانست.

حالا بیایید دوباره هدفمان را یادآوری کنیم، به‌ نظرتان اگر The Last of Us Part II در سال 1998 معرفی شده بود، باز هم می‌توانست تا به این حد تاثیرگذار باشد و صبر هواداران را برای انتشار نسخه دوم لبریز کند یا خیر؟ پس از دیدن ویدیو پایین، تصمیم را بر عهده خودتان می‌گذاریم......

دانلود با کیفیت SD / دانلود با کیفیت HD / دانلود با کیفیت Full HD

دوستان عزیز پردیسی امیدوارم از تماشای این ویدئوی جالب لذت برده باشید. بزودی با ویدئوهای بیشتری از این دست همراه شما خواهیم بود ;)

منبع متن: pardisgame