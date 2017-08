به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از wccftech عنوان Fist of the Northstar، یکی از محبوب‌ترین مانگا‌هایی که تاکنون ساخته شده است، توسط توسعه‌دهندگان Yakuza برای PS4 در سال 2018 در قالب بازی عرضه خواهد شد.

این خبر طی کنفرانسی در توکیو به اشتراک گذاشته شد. بازی Fist of the Northstar داستانی اصلی مانگاها را خواهد داشت و همانطور که انتظار دارید از سیستم مبارزات ویژه‌ی Yakuza استفاده خواهد کرد.

چیز بیشتری نمی‌دانیم اما SEGA تایید کرد که رونمایی کامل در Tokyo Game Show 2017 اتفاق خواهد افتاد.

جز Fist of the Northstar، عناوین دیگری نیز توسط این توسعه‌دهنده معرفی شد. در ابتدا، باید گفت که Yakuza Kiwami 2 بعد از لیک دیروز اکنون بطور رسمی به همراه تریلری معرفی شد. این بازی با Dragon Engine ساخته می‌شود ( انجینی که در ساخت Yakuza 6: The Song of Life از آن استفاده شد) و به شما اجازه‌‌ی گشت و گذار در Osaka و Tokyo را می‌دهد. این بازی در 16 آذر در ژاپن عرضه خواهد شد.

سوپرایز بزرگ بعدی Yakuza Online بوده است که به عنوان یک بازی Free-to-Play برای سیستم‌عامل‌های موبایل‌های هوشمند عرضه خواهد شد. در این بازی شاهد معرفی شخصیت اصلی جدید Yakuza یعنی Kasuga Ichiban هستیم.

این شخصیت در نسخه‌ی بعدی که Yakuza که ادامه‌ای بر Yakuza 6 می‌باشد به عنوان شخصیت‌‍اصلی حضور خواهد داشت با این حال قطعا زمان زیادی طول می‌کشد که این نسخه‌ی کنسولی را در کشور‌های غربی بازی کنیم.

