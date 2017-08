عنوان Project Cars 2 یکی از عناوینی است که به طور ویژه کنسول Xbox One X را پشتیبانی خواهد کرد و نسخه‌ی Xbox One X این بازی، بهترین تجربه را در بین کنسول‌ها ارائه دهد. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot، به نظر می‌رسد که توسعه‌دهندگان Project Cars 2 نسبت به قدرت سخت‌افزاری کنسول Xbox One X بشدت تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.

مدیر ارشد استدیو Slightly Mad، آقای "راد چونگ‌" در مصاحبه‌ای ابراز داشت که آنها تحت تاثیر سخت‌افزار Xbox One X قرار گرفته‌اند. چونگ در این رابطه گفت:

"متاسفانه در حال حاضر نمی‌توانم بگویم که همه چیز خوب است و فعلا در حال انجام بنچمارک‌هایی بر روی Xbox One X هستیم تا متوجه شویم که باید بازی را براساس چه کیفیتی ارائه دهیم اما همین را می‌توانم اعتراف کنم که تحت تاثیر این کنسول قرار گرفته‌ایم. بدیهی است که پیشرفت‌هایی را در زمینه اجرای بازی روی Xbox One X داشته‌ایم اما فعلا آماده نشان دادن چیزی نیستیم به غیر از اینکه بازی الزاما باید بصورت 60 فریم اجرا شود!"

منظور آقای چونگ از جمله پایانی این است که تجربه نکردن Project Cars 2 بصورت 60 فریم، تجربه‌ای رنج‌آور خواهد بود بخاطر همین اولویت اصلی آن‌ها دستیابی به نرخ فریم 60 است. Project Cars 2 بر روی PlayStation 4 Pro نیز بهینه‌ساز دریافت خواهد کرد.

لازم بذکر است که عنوان Project Cars 2 در تاریخ 31 شهریورماه بر روی PS4، PC و Xbox One منتشر خواهد شد. در پایان دیدگاه شما در مورد این عنوان چیست؟ از نظر شما با وجود Gran Turismo Sport و Forza Motorsport 7، این شبیه‌ساز می‌تواند فروش مناسبی را در بازار داشته باشد؟

منبع متن: pardisgame