شینجی میکامی که به خاطر کار خود با سری Resident Evil بیشتر اوقات به عنوان "پدر سبک ترسناک بقا" شناخته می‌شود، برای کارگردانی The Evil Within 2 باز نمی‌گردد. این مسئولیت بر عهده جان یوهاناز است که سابقه کارگردانی DLCهای نسخه اول یعنی The Assignment و The Consequence را دارد. سایت Gameinformer به‌تازگی مصاحبه‌ای با یوهاناز در رابطه با جایگزینی میکامی و چالش ترساندن مجدد بازیکنان ترتیب داده است.

GameInformer: نقش کارگردانی قطعا مسئولیت سنگینی است. از کار کردن زیر نظر شینجی میکامی برروی The Evil Within چه چیزی یاد گرفتید؟ آیا کارگردانی The Assignment و The Consequence به‌درستی شما را برای این امر مهم آماده کرد؟

جان یوهاناز: کار کردن زیر نظر میکامی به من آموخت طرح بازی از آنچه که من فکر می‌کردم هم اساسی‌تر است. اینکه با غریزه خود و ایده‌هایی که احساس خوبی راجع به آن‌ها دارید به جلو حرکت کنید، اهمیت دارد و باید بگذارید این موارد مسیر خود را طی کنند اما بازخورد مردم و واکنش بازیکنان هم باید برای شما مهم باشد زیرا در نهایت آن‌ها هستند که به قضاوت می‌پردازند.

کارگردانی Assignment و The Consequence به نوعی آماده‌سازی خوبی بود زیرا من مسئولیت تمام جنبه‌های هردو DLC را بر عهده داشتم که شامل نوشتن فیلمنامه آن‌ها هم می‌شد. من می‌توانستم هر کاری که می‌خواستم را انجام دهم. بسیار جالب بود و برای چنین پروژه‌ای سخت است که چند کار را با هم ترتیب داد. برای پروژه‌ای به بزرگی The Evil Within 2 باید بگذارم افراد دیگری برروی زمینه‌های مختلف آن کار کنند. با این حال، تکمیل دو پروژه از آغاز تا پایان، دانش زیادی برای من به‌منظور رهبری تیم فراهم کرد.

GameInformer: سری بازی‌های ترسناک بقا گاهی اوقات پس از یک نسخه، شخصیت اصلی خود را رها می‌کنند. چنین موردی حتی در بازی‌های Resident Evil ساخته شده توسط میکامی هم واضح بود.

Sebastian Castellanos در نسخه اول به سختی توانست از خطرات فرار کند و به چشم بازیکنان بیاید. او حالا یک فرد با تجربه در STEM به حساب می‌آید. فکر می‌کنید برگرداندن این شخصیت به عنوان شخصیت اصلی چه سودی برای شما دارد؟

با وجود اینکه کل نسخه اول را با Sebastian گذراندیم، فکر می‌کنم واقعا او را به‌طور کامل نشناخته‌ایم. در نسخه دوم نیز Sebastian شخصیت اصلی است و این‌بار ماجرای وی حس شخصی‌تری دارد که من معتقدم این یک موقعیت جالب برای تجربه بازیکنان است که ما می‌توانیم آن را خلق کنیم. با وجود اینکه در نسخه اول از جهنم گذشتیم (و من چنین چیزی را از روی تجربه شخصی می‌گویم)، کار Sebastian در The Evil Within 2 به آسانی گذشته نیست.

وضعیت درون STEM از چیزی که قبلا بود، بسیار متفاوت است بنابراین چیزهایی هستند که Sebastian انتظار روبه‌رو شدن با آن‌ها را ندارد.

GameInformer: نسخه اول The Evil Within فقط به یک استایل از ترس خلاصه نمی‌شد و گاهی اوقات شاهد حالت‌های مختلفی از وحشت و خون‌ریزی بودیم. آیا می‌توانیم انتظار چیزهای مشابه‌ای را از The Evil Within 2 داشته باشیم؟ اگر همین‌طور است، آیا می‌توانید به یک مورد یا منبعی که از آن الهام می‌گیرید اشاره کنید؟

من فکر می‌کنم رفتن به سوی جنبه‌های مختلف ترس، عنصر اصلی نسخه اول بود و در The Evil Within 2 هم وجود دارد. در حالی که حالت‌های مختلفی را نمایش می‌دهیم، آن‌ها ریشه از منطق شخصیت‌ها و محیط بازی خواهند داشت. شهر Union دارای حس خود است و شخصیت‌های منفی دارای عناصر مخصوص به خود هستند. خصوصا مناطقی که Sebastian به سوی آن‌ها می‌رود هم حس مجزای خود را دارند.

احتمالا متوجه جمله "زیبایی غریب و مرگ" از یکی از شخصیت‌های منفی ما یعنی Stefano شده‌اید. این یک موضوع جدید بود که می‌خواستیم برای کاوش آن در این نسخه تلاش کنیم. این موضوع در برخی جنبه‌ها کمی واضح‌تر است و گاهی اوقات هم حس سورئالیسمی دارد. موارد مربوط به Sebastian حالت روانشناسی خواهند داشت که در برخی تریلرها هم به آن اشاره شد.

GameInformer: قطعا شاهد داستان شخصی‌تری برای Sebastian هستیم. دختر او هسته اصلی Union است و جایگزین نقش Ruvik در نسخه اول به حساب می‌آید. Kidman باور دارد ارتباط دختر Sebastian با Union اتمسفر ملایم و آرامی را می‌سازد. قطعا حقیقت چیز دیگری است. آیا لحظاتی هستند که واقعیت بیگناه و معصوم‌تر یک دختر جوان را نشان دهد؟

ما در این بازی بیشتر برروی باقی‌ مانده‌های چیزی که Lily در STEM خلق کرده بود تمرکز می‌کنیم و اینکه چگونه شخصیت منفی بازی آن‌ها را برای هدف متفاوتی مورد استفاده قرار می‌دهد و همچنین اینکه Union چگونه در حال فروریزی است.

GameInformer: یکی از تصاویر هنری بازی، Sebastian را درون یک ماده سفید نشان می‌دهد. ما همچنین دشمنانی را می‌بینیم که از این مواد ساخته شده‌اند. در یکی از نوارهای صوتی نسخه اول گفته می‌شود "آن‌ها کسی که هستند را از دست می‌دهند و به خاک تبدیل می‌شوند و به‌طور کامل در تصویر من تغییر شکل خواهند داد اما خود من نمی‌شوند!" آیا می‌توانید بگویید این چه چیزی می‌تواند باشد؟

آن مایع سفید مقداری مفهوم بالایی دارد. قطعا با بازی ارتباط خواهد داشت و شما هم آن را همراه با بعضی از دشمنان دیده‌اید و در برخی از مکان‌هایی به وجود می‌آیند که هنوز به نمایش نگذاشته‌ایم. با این حال، مفهوم اولیه آن از وارد شدن به خود STEM می‌آید. تصویر شخصیت‌هایی که وارد این دنیا می‌شوند، درون این مایع سفید غرق شده و در اینجا می‌فهمیم طرح اصلی تصورات شخصیت‌ها در دنیای بازی از کجا شکل می‌گیرند.

یکی از طرح‌های اولیه چنین است که کل دنیای بازی بر دوش ساختمانی شکل گرفته از آن مایع سفید قرار دارد و این مایع توسط کسانی که از آن ساخته شده‌اند، فرم می‌گیرد.

GameInformer: ابتدای چپتر دوم بازی The Evil Within 2 مسیر پر پیچ و خمی دارد که اتفاقات به‌صورت ناگهانی رخ می‌دهند و حس ترس و نگرانی را القا می کند. فیلمنامه این سکانس ترسناک به زیبایی نوشته شده است. آیا می‌توانیم انتظار دیدن لحظات بیشتری مثل این را در طول بازی داشته باشیم؟

ما لحظاتی مثل آن را داریم که گاهی اوقات بزرگ و در مواقعی جزئی هستند. هدف بازی این‌بار چنین است که کمی فاصله بین آن‌ها بیشتر باشد بنابراین وقتی یک اتفاق ناگهانی رخ دهد، بیش از یک تاثیر خواهد داشت.

ما سعی کردیم تمام چیزهایی که در نسخه اول داشتیم را تغییر دهیم. همچنین شاید افرادی که در تمام نقاط بازی به جست‌وجو می‌پردازند، با چند سوپرایز مواجه شوند.

GameInformer: می‌توانید ایده‌ای به ما بدهید که Union چگونه به‌صورت یک فضای باز برای کاوش شکل گرفته است؟

فضای بازی بسیار زود شکلی باز به خود می‌گیرد. می‌توان گفت مدت کمی پس از اینکه چاقو و سلاح دستی خود را بردارید، بازی به فضایی باز می‌رود. ساختار آن نسبتا ساده است و شما هدفی برای انجام دادن در شهر Union خواهید داشت و در ابتدا به قدری غیر آماده هستید که امکان ندارد بدون زخمی شدن وارد آن شوید. اگر مهارت خوبی داشته باشید، می‌توانید تلاش کنید تا در آن به‌درستی پیش بروید اما پیشنهاد ما این است که به دنبال منابع، سلاح‌ها و آیتم‌ها باشید تا شانس بهتری به‌دست بیاورید.

GameInformer: همچنین به‌نظر می‌رسد فضای باز این عنوان شامل ماموریت‌های اختیاری و افرادی است که می‌توان به آن‌ها کمک کرد. چنین موردی تا چه حد گسترده است؟ آیا می‌توانید مثالی از این ماموریت‌ها بزنید؟

تعداد بازمانده‌های Union زیاد نیست و تعداد ماموریت‌های فرعی به حد گسترده نخواهد بود اما برخی از بازمانده‌هایی که پیدا می‌کنید، نکاتی را به شما می‌گویند یا ماموریت‌هایی را به شما می‌دهند که در نهایت شانس زنده ماندن‌تان را کمی زیاد می‌کند.

بسیاری از ماموریت‌هایی اختیاری که پیدا می‌کنید، در واقع بیشتر فرم آزاد دارند. Sebastian یک دستگاه ارتباطی خواهد داشت که صداهای درون دنیای Union را زیاد می‌کند. همان‌طور که به کاوش می‌پردازید، ناگهان سیگنالی را دریافت خواهید نمود که شاید شما را به چیزی با ارزش هدایت کند. با این حال، تمام این صداها "چیزهای خوبی" نیستند. بین تمام کسانی که شما را به سمت زیرزمینی از مهمات می‌برند، یک نفر وجود دارد که شما را به نیمه تاریک ناخود آگاه Sebastian خواهد برد.

GameInformer: پایان The Evil Within مبهم باقی ماند. تقریبا این‌طور به‌نظر می‌رسید که Ruvik قادر به فرار از STEM بود و بدن Leslie Withers را تصرف کرد. آیا در Evil Within 2 چیز بیشتری راجع به این موضوع می‌فهمیم؟

در حالی که پایان نسخه اول مبهم باقی ماند، این‌بار تمرکز اصلی برروی رویدادهای مربوط به سفر Sebastian برای پیدا کردن Lily درون STEM قرار دارد.

منبع متن: pardisgame