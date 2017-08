بنابر گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Eurogamer، این هفته بازی‌های بزرگ و حایز اهمیتی روانه پلتفرم‌های موجود نمی‌شود اما هنوز هم عناوین مستقل و کوچکی هستند که بتوانند شما را سرگرم خود کنند. شما می‌توانید لیست کامل بازی‌هایی که در 7 روز آینده منتشر خواهند شد را در زیر مشاهده کنید.

بازی‌هایی که در 7 شهریور منتشر خواهند شد:

Absolver برای پلتفرم PC و کنسول‌های Xbox One و PS4

Killing Floor 2 برای کنسول Xbox One S

Windjammers برای کنسول PS4

XCOM 2: War of the Chosen برای پلتفرم PC و کنسول‌های Xbox One و PS4

بازی‌هایی که در 8 شهریور منتشر خواهند شد:

Sunless Skies برای PC

بازی‌هایی که در 9 شهریور منتشر خواهند شد:

Culdcept Revolt برای 3DS

Axiom Verge برای Switch

در آخر شما بیش از همه منتظر تجربه‌ی کدام‌یک از بازی‌های فوق هستید؟

منبع متن: pardisgame