نظرسنجی سگا برای انتشار Fist of the North Star و عناوین جدید Yakuza در غرب

دو روز قبل بود که سگا از عناوین جدید استودیوی یاکوزا یعنی Yakuza Online ،Yakuza: Kiwami 2 و Fist of the North Star رونمایی کرد و به‌تازگی نیز نظرسنجی جدیدی راجع به عرضه‌ی آن‌ها در منطقه‌ی غرب برگزار کرده است.

هیچ‌کدام از عناوین مذکور، فعلاً قرار نیست در غرب منتشر شوند و تنها انتشارشان برای ژاپن تایید شده است، اما شاید این نظرسنجی، بتواند وضعیت را تغییر دهد و باعث شود که بازی‌بازان غربی نیز موفق به تجربه‌ی آن‌ها شوند و از این آثار لذت ببرند. از اینجا می‌توان در این نظرسنجی شرکت کرد.

اگر آشنایی زیادی با بازی‌های تازه‌ی سگا ندارید، باید اول از همه عنوان کاملاً جدید Fist of the North را بشناسید. Fist of the North بر اساس مانگایی با همین نام ساخته شده و در سال آینده‌ی میلادی برای پلی‌استیشن ۴ عرضه می‌گردد. داستان این عنوان اکشن ماجراجویی در منطقه‌ی آشنای Eden روایت می­‌‌شود و شخصیت اصلی آن نیز همان شخصیت اصلی مانگایش یعنی Kenshiro خواهد بود.

Yakuza Online برای رایانه‌های شخصی و گوشی‌های هوشمندِ آندروید و آی‌اواس معرفی شده و قرار است در سال ۲۰۱۸ به‌صورت رایگان (Free to Play) به انتشار برسد. این بازی به وقایع پس از Yakuza 6: The Song of Life می‌پردازد و شامل شخصیت اصلی کاملاً جدیدی به نام Kasuga Ichiban می‌شود.

در نهایت، Yakuza: Kiwami 2، جدیدترین عنوان از سری عناوین جدید استودیوی یاکوزاست و یک بازسازی (Remake) کامل از Yakuza 2 خواهد بود. این بازی توسط موتور بازی‌سازی Yakuza 6 توسعه یافته و در ۷ دسامبر (۱۶ آذر) به‌صورت برروی پلی‌استیشن ۴ انتشار پیدا می‌کند.

منبع متن: gamefa