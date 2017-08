The Evil Within 2 که ادامه‌ای بر بازی ترسناک سبک بقا از شینجی میکامی است، در 13 اکتبر (جمعه 21 مهر) برای پلتفرم‌های PS4 ،Xbox One و PC منتشر خواهد شد.

بازی همچنان توسط استودیوی Tango Gameworks ساخته می‌شود اما این‌بار شینجی میکامی در حال تهیه کنندگی بازی است و جان یوهاناز وظیفه کارگردانی تیم را بر عهده دارد. همان‌طور که می‌توان از یک بازی نزدیک به تاریخ عرضه انتظار داشت، The Evil Within 2 در Gamescom 2017 قابل بازی بود و اوایل امروز سه ویدیو در Streamable از گیم‌پلی آن لیک شد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از WCCFTECH، کیفیت این ویدیوها پایین‌تر از HD هستند اما همچنان می‌توان با تماشای آن‌ها ایده‌ای از اینکه بازی در زمان عرضه چگونه خواهد بود به‌دست آورد.

در ادامه می‌توانید این ویدیوها را تماشا کنید:

The Evil Within 2 اینگونه شروع می‌شود که Sebastian Castellanos پیامی از July Kidman دریافت می‌کند. او به Sebastian می‌گوید دخترش هنوز نمرده و زنده است. Castellanos سپس به سفری خطرناک می‌رود تا آن را پیدا کرده و نجات دهد. در بخش گیم‌پلی هم تایید شده که نقشه‌ها بسیار بزرگ‌تر خواهند بود و بازیکنان می‌توانند در آن‌ها به کاوش بپردازند. همچنین مراحلی فرعی هم می‌توان یافت که جهت دریافت اطلاعات بیشتر در این رابطه می‌توانید مصاحبه کارگردان بازی را مطالعه کنید. همچنین وقتی Sebastian در راه خود با هیولاهای ترسناکی مواجه شود، هردو گزینه مخفی‌کاری و مبارزات می‌تواند برای کنار آمدن با آن‌ها مناسب باشد.

آیا شما برای خرید The Evil Within 2 برنامه‌ای دارید؟ دیدگاه خود را به اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame