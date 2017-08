با نمرات MARIO + RABBIDS: KINGDOM BATTLE همراه باشید

بالاخره بازی MARIO + RABBIDS: KINGDOM BATTLE نیز قرار است روز آینده یعنی در 29 اوت (سه‌شنبه 7 شهریور) برای کنسول Nintendo Switch منتشر شود و حال، منتقدان از سراسر جهان هم نظرات خود را در رابطه با آن اعلام کرده‌اند.

به گزارش پردیس گیم، تاکنون بازی با 37 نقد توانسته متای خوب 85 را دریافت کند. در صورت افزایش یا کاهش متا، این پست به‌روزرسانی خواهد شد:

Time: 100/100

Slant Magazine: 90/100

SpazioGames: 90/100

The Games Machine: 90/100

Twinfinite: 90/100

USgamer: 90/100

Nintendo Life: 90/100

We Got This Covered: 90/100

Gamer.no: 90/100

GameSpot: 90/100

"برخورد غیر مستقیم فرانچایزهای Mario و Rabbid جذاب و لذت‌بخش است و در دنیای رنگارنگ خود، شامل یک سیستم تاکتیکی و نوبتی رضایت‌بخش می‌شود."





Hardcore Gamer: 90/100

Multiplayer.it: 88/100

Hobby Consolas: 88/100

COGconnected: 88/100

Everyeye.it: 87/100

Vandal: 86/100

3DJuegos: 85/100

Game Informer: 85/100

"زمانی که "Mario" و "XCOM" را در یک جمله می‌شنیدم، به اندازه هر کس دیگری حالت شکاکانه‌ای به خود می‌گرفتم اما Kingdom Battle نه تنها به من ثابت نمود که اشتباه می‌کردم، بلکه در نهایت به بازی مورد علاقه من از Mario در سال‌های اخیر تبدیل شد. Nintendo و Ubisoft ریسک بزرگی برای کار کردن با یکدیگر انجام دادند و حالا پاداش آن ریسک را مشاهده می‌کنند."

EGM: 85/100

GamesBeat: 85/100

TrueGaming: 80/100

Areajugones: 80/100

GamesRadar+: 80/100

"Mario + Rabbids اکشن و استراتژی XCOM را به شما طوری ارائه می‌دهد که عدالت بین استایل Mario و Rabbid حفظ شده است. سوپرایز بزرگ Ubisoft برای E3 2017 یک بازی از دست ندادنی Switch به حساب می‌آید."





Polygon: 80/100

App Trigger: 80/100

DualShockers: 80/100

Eurogamer Italy: 80/100

God is a Geek: 80/100

TheSixthAxis: 80/100

IGN: 77/100

"شاید براساس دنیای رنگارنگ، انیمیشن‌های زیبا و منبع اصلی آن تصمیم بگیرید که Mario + Rabbids: Kingdom Battle را به عنوان اولین بازی تاکتیکی و نوبتی خود انتخاب کنید اما سوپرایز خواهید شد. حتی برای بازیکنان XCOM هم برخی از نبردهای Mario + Rabbids معماهای چالش برانگیزی هستند. سطح‌های دشوارتر آن مهارت شما را آزمایش می‌کنند و بسیار سخت به‌نظر می‌رسد اما ترکیبی خوب از دشمنان، اهداف و توانایی‌های شخصیت‌ها بازی را جالب نگه می‌دارد."

Destructoid: 75/100

