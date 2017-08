عناوین رایگان ماه آینده سرویس گلد مشخص شدند. با نزدیک‌تر شدن به ماه سپتامبر، زمان آن رسیده تا عناوین آینده اعضای سرویس گلد ایکس‌باکس لایو مشخص شوند. شرکت مایکروسافت اعلام نمود که در ماه آینده چهار عنوان برای کنسول‌های ایکس‌باکس وان و ایکس‌باکس ۳۶۰ در اختیار اعضای سرویس گلد قرار خواهد گرفت، که در این […]

عناوین رایگان ماه آینده سرویس گلد مشخص شدند.

با نزدیک‌تر شدن به ماه سپتامبر، زمان آن رسیده تا عناوین آینده اعضای سرویس گلد ایکس‌باکس لایو مشخص شوند. شرکت مایکروسافت اعلام نمود که در ماه آینده چهار عنوان برای کنسول‌های ایکس‌باکس وان و ایکس‌باکس ۳۶۰ در اختیار اعضای سرویس گلد قرار خواهد گرفت، که در این بین تعدادی بازی درجه یک نیز به چشم می‌خورند!

ماه سپتامبر با Forza Motorsport 5: Game of the Year Edition آغاز خواهد شد، عنوانی که در زمان عرضه کنسول ایکس‌باکس وان منتشر شد. شاید با عرضه Forza Motorsport 7 در اوایل ماه اکتبر، زمان‌بندی رایگان کردن این عنوان کمی عجیب بنظر برسد، اما شاید هدف مایکروسافت آماده سازی طرفداران برای ارائه عنوانی جدید در سری باشد. نسخه Game of the Year این عنوان شامل بسته‌الحاقی Top Gear است، که ۱۰ اتومبیل دیگر را به بازی اضافه خواهد نمود. همچنین در اواسط ماه سپتامبر دارندگان ایکس‌باکس وان قادر خواهند بود تا عنوان Oxenfree را تجربه نمایند. عنوانی ماجراجویی، اتمسفریک و داستان‌ محور، که اوایل سال گذشته عرضه شد.

از سویی دیگر دارندگان کنسول ایکس‌باکس ۳۶۰ در نیمه اول ماه سپتامبر می‌توانند از Hydro Thunder Hurricane که عنوانی در سبک مسابقه‌ای است، استفاده نمایند. از تاریخ ۱۶ سپتامبر نیز عنوان Battlefield 3 در دسترس آنان قرار خواهد گرفت. هر دو عنوان ذکر شده، از طریق قابلیت پشتیبانی از نسل قبل نیز برروی کنسول ایکس‌باکس وان قابل تجربه هستند.

اکثر عناوین رایگان ماه آگوست سرویس گلد، تنها تا چند روز دیگر در دسترس خواهند بود، اگر تاکنون آن‌ها را تهیه نکرده‌اید، بهتر است زودتر اقدام کنید. در ادامه می‌توانید لیست کامل عناوین رایگان کنسول‌های ایکس‌باکس وان و ایکس‌باکس ۳۶۰ را مشاهده نمائید:

عناوین رایگان کنسول ایکس‌باکس وان:

Trials Fusion (از ۱۶ آگوست الی ۱۵ سپتامبر در دسترس است)

Forza Motorsport 5: Game of the Year Edition (از ۱ الی ۳۰ سپتامبر در دسترس خواهد بود)

Oxenfree (از ۱۶ سپتامبر الی ۱۵ اکتبر در دسترس خواهد بود)

عناوین رایگان کنسول ایکس‌باکس ۳۶۰:

Hydro Thunder Hurricane (از ۱ الی ۱۵ سپتامبر در دسترس قرار خواهد گرفت)

Battlefield 3 (از ۱۶ الی ۳۰ سپتامبر در دسترس قرار خواهد گرفت)

منبع متن: gamefa